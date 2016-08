La CNTE alista marchas ante IV Informe de Gobierno

Los maestros tienen programada una movilización el 1 de septiembre en todo el país

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2016).- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) prepara una serie de manifestaciones en todo el país y en la Ciudad de México en el marco del cuarto informe de gobierno del Poder Ejecutivo.

Los maestros tienen programada una movilización que saldrá del plantón de La Ciudadela hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro a las 10:00 horas del 1 de septiembre.

La disidencia magisterial rechazó que hasta el momento haya iniciado el proceso de notificación y cese de profesores que durante esta primera semana de clases se ausentaron de las escuelas para participar en el paro nacional indefinido al cual convocó la disidencia magisterial. A una semana de iniciado el ciclo escolar 2016-2017, los maestros aseguraron que "la CNTE es categórica en decir que no regresaremos a las aulas si no vemos respuestas a nuestras demandas".

La Coordinadora señaló que existen "nuevos ingredientes" en su lucha por la abrogación de la reforma educativa, como procesos de articulación en los estados que permanecen en paro: Chiapas y Oaxaca (según la SEP), además de Guerrero (según la CNTE).

"Nos han mostrado el apoyo las comunidades eclesiásticas que han salido a marchar con la CNTE, diferentes sindicatos y padres de familia nos han acompañado. Esos nuevos ingredientes van abonando a la jornada de lucha de todo el país", explicó el profesor Muriel Gómez Alvarado de la sección 40 de Chiapas.

"No son mil 800 maestros que hay en todo el país. De hecho es ingenuo pensar que existan nada más 1,800 maestros en todo un estado. Las cifras no cuadran y quien dio esas cifras debería hacer una investigación minuciosa de cuántos maestros estamos en paro y cuántos cesados. Para el día de hoy, miles de maestros deberían estar cesados y no es así".

En conferencia de prensa, los profesores acusaron al gobierno federal de estar condicionando la entrega de apoyos del programa Prospera a padres de familia de Oaxaca a cambio de que abran las escuelas que han sido tomadas por la Coordinadora en el contexto del paro magisterial.

"Les están diciendo que si no obligan a los maestros a regresar a las aulas, ellos tendrán repercusión", señaló el profesor Juan García, de la sección 22.

También aseguraron que, en el caso de Chiapas, las personas que han intentado recuperar las escuelas tomadas son trabajadores de los Ayuntamientos que "no sabemos de dónde sacan a los niños".