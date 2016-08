Elección de 2018, la más grande y compleja de la historia: INE

Lorenzo Córdova asegura que actualmente hay un delicado y complejo contexto en el que se están realizando los comicios

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2016).- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la elección de 2018 será la más grande y compleja de la historia, dado el complicado contexto que se vive en lo económico y social y que no se espera cambie radicalmente para dentro de dos años.



Al impartir la conferencia magistral "El papel de los partidos políticos en la democracia actual en nuestro país" Córdova Vianello dijo que actualmente hay un delicado y complejo contexto en el que se están realizando las elecciones.



Al respecto, habló de la salida de flujos de capitales extranjeros, la baja en las calificaciones de la economía y de la bolsa crediticia, que la economía no esté creciendo al nivel que se esperaba, así como fenómenos externos como la salida de Reino Unido de la Unión Europea.



Indicó que también en lo social hay un escenario complejo, ya que se enfrentan diversas problemáticas, muchas de ellas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, entre otros muchos elementos.



A ello, subrayó, "hay que sumarle una preocupante crisis de credibilidad de la institucionalidad democrática del país, por el mal estado que tienen en términos de confianza pública las instituciones del Estado y los partidos políticos, lo que debe preocupar a todos".



En el marco del segundo aniversario del Partido Encuentro Social, Córdova Vianello señaló que todo esto permea en la convivencia cotidiana de los mexicanos y es un fenómeno que hace más complejo y turbulento el contexto en el que se desarrolla la vida política y las elecciones.



Advirtió que todo esto repercute y "debería llevarnos a tomar medidas, asumiendo que lo que hemos hecho no es suficiente para revertir algo que puede ser el caldo de cultivo para que en el futuro germinen condiciones autoritarias, no democráticas".



Advirtió por ello que "si no cuidamos la democracia se nos puede ir de entre las manos y lo único que falta son experimentos autoritarios".



Más adelante, dijo que "con la gran cantidad de problemas que hoy tenemos resulta inevitable que existan una serie de demandas legítimas por parte de distintos grupos de la sociedad, aquejados algunos por la inseguridad, otros por la insuficiencia y la precariedad económica".



Asimismo, por la insuficiencia en el cumplimiento en sus derechos fundamentales, sociales, de educación, salud, vivienda, etc., y "otros afectados por problemas ancestrales irresueltos por ejemplo de tipo étnico.



Agregó que en un país con esa cantidad de problemas, es natural que existan tal número de demandas legítimas, pero el problema es cuando éstas se emparejan a un peligroso discurso para la democracia: el de boicot de las elecciones.



Al respecto, dijo que en este asunto los partidos tienen una gran responsabilidad, pues han tendido a convertirse en maquinarias electorales y dejado de lado la falta de un programa político que sea el eje articulador de los institutos políticos y que no solo busquen el acceso al poder por el poder mismo.