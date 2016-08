Cuauhtémoc Blanco rechaza haber firmado contrato millonario

El edil de Cuernavaca asegura que se trata de una campaña de desprestigio en su contra para obligarlo a renunciar

CUERNAVACA, MORELOS (26/AGO/2016).- El presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, rechazó la existencia de un contrato que lo beneficiaría con siete millones de pesos para aceptar la candidatura del Partido Social Demócrata (PSD) al gobierno municipal de la capital de Morelos y dijo que no renunciará.



Tras darse a conocer que Blanco Bravo se habría beneficiado con siete millones de pesos para aceptar la candidatura del PSD al gobierno local, hoy viernes el edil negó el hecho y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio en su contra para obligarlo a renunciar al cargo.



Señaló a Roberto Yáñez Moreno -a quien destituyó del cargo de secretario del ayuntamiento de Cuernavaca-, así como al hermano de éste, Julio César, de estar detrás de la campaña de desprestigio en su contra para obligarlo a renunciar y colocar en el puesto a un allegado de ellos para, dijo, seguir cometiendo pifias.



Adelantó que iniciará una denuncia de hechos ante las instancias de procuración de justicia pero además, también interpondrá una querella civil, por lo que hace al daño moral que, aseguró, le produjo la exhibición de un contrato por siete millones de pesos para aceptar la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca.



Al preguntarle sobre si está dispuesto a someterse a un peritaje para determinar si la firma que aparece en dicho contrato en suya o no, tajante el ex futbolista respondió que sí, que esta dispuesto a eso y a proceder con toda firmeza contra quienes tratan de afectar su prestigio.



Aunque dijo no tener temor a nada ni a nadie, sí dejó en claro que cualquier cosa que llegue a pasarle a su familia, responsabiliza directamente a los hermanos Roberto y Julio César, ambos de apellidos Yáñez Moreno.