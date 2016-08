Es momento de regular mariguana: expertos

En la ponencia 'El problema de las drogas. A revisión', autoridades y especialistas coinciden en eliminar el prohibicionismo

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- Durante un foro organizado por el Aspen Institute Sede Jalisco, el senador panista Roberto Gil Zuarth aseguró que si en noviembre próximo California y Arizona legalizan el consumo de la mariguana sin que en el país se apruebe alguna de las dos propuestas que están en comisiones del Congreso federal, se generará un muro comercial invisible que aumentará la violencia en el país.

“¿Qué puede suceder? Escaladas de violencia porque todo el producto disponible, todo el exceso que ya no se va a poder colocar en el mercado estadounidense, se va a quedar en México. ¿Qué le va a pasar al precio cuando haya exceso de oferta? Bajará. Y si baja el precio habrá más consumidores y menor utilidad para las bandas criminales”. Otra reflexión: si baja ese negocio para los delincuentes compensarán sus ingresos con secuestros, robos o extorsiones, indicó el presidente del Senado.

Otro de los participantes, el ex canciller Jorge Castañeda, destacó que si estos estados norteamericanos aprueban el referéndum para legalizar la mariguana, el “muro invisible” colocará a México en una situación complicada en el corto plazo, pues el Estado se concentrará en impedir el paso de la cannabis a Estados Unidos y en continuar con el envío de soldados a la sierra y en la búsqueda de narcotúneles.

En el panel desarrollado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde el rector Tonatiuh Bravo Padilla fue el moderador, Juan Ramón de la Fuente, presidente del Aspen Institute México y ex secretario de Salud, propuso una regulación en la que se trate a los usuarios de las drogas como enfermos y no como criminales. Actualmente, argumentó, lo que molesta a la sociedad son los daños que producen las consecuencias de la prohibición y no el consumo. Acentuó que, cuando se analiza el tema desde la perspectiva de la salud se llega a la conclusión de que no todas las drogas producen adictos.

Pedro Aspe, ex titular de la Secretaría de Hacienda, también enfatizó estar a favor de acabar con la prohibición y dejar que las instancias de salud se encarguen de la atención de los adictos. El economista indicó que si un joven es detenido por portar mariguana, en lugar de meterlo a la cárcel las autoridades deberían enviarlo a un hospital.

Fernando Gómez-Mont, ex secretario de Gobernación, añadió que el debate de las drogas en el mundo está apresado por prejuicios y dogmas. Por eso debe estar orientado a reforzar la autonomía moral de las personas porque el prohibicionismo no permite observar la realidad de forma clara.