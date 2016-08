Cambios en Gabinete, cuando se considere necesario: Peña Nieto

El Presidente señala que pueden ser en cualquier momento, no sólo cuando vienen un Informe

TEPIC, NAYARIT (25/AGO/2016).- El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió la tarde de este jueves que puede haber cambios en el gabinete del Ejecutivo federal en cualquier momento y cuando se considere necesario y no con base en los tiempos del Informe presidencial.

En breves comentarios a la prensa, tras concluir la gira que realizó por Nayarit, el Mandatario dijo que los cambios en su equipo no son sólo cuando viene un Informe, ya que pueden ocurrir en cualquier tiempo.

A pregunta expresa sobre si habrá cambios, dijo: "Yo no tengo nada, siempre se habla cada vez que viene un Informe se habla de cambios en el gabinete y yo creo que la atribución para hacer cambios en un equipo de trabajo pues no es solamente cuando viene el informe, puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier tiempo, cuando se estime necesario. No tiene que obedecer necesariamente al tiempo de un Informe o al cumplimiento de un año más en el ejercicio de gobierno".

En la plataforma del Hangar Presidencial, el Jefe del Ejecutivo ratificó que en el conflicto por el rechazo de un sector del magisterio a la reforma educativa, para el gobierno primero es la educación y luego la negociación y el diálogo.

Enfatizó que no se puede hacer rehenes a la niñez y juventud mexicanas de una causa, una gestión o una petición. "Yo espero que haya disposición y actitud para que podamos avanzar, dialogar".

El Presidente Peña Nieto consideró que su gobierno ha mostrado de manera invariable toda la disposición, pero también el firme compromiso "de lo que es central y fundamental en esta tarea" que es asegurar calidad en la educación de niñas y niños del país.

"Lo primero es que atendamos lo que es prioritario, que es atender el derecho a la educación de las niñas y los niños de México, el garantizarles ese derecho".

Sobre el cambio en el formato del Informe presidencial, dijo que cumplirá en tiempo y forma con el mandato constitucional de entregar por escrito al Congreso el balance de este año de su gestión.

Agregó que en lugar de reunirse con la representación política del país y representantes de distintos sectores sociales, su interés es poder dialogar con jóvenes destacados, representativos del país, y compartirles los cambios, el impulso transformador y el porqué de las reformas.

"Y qué visualizamos en el México del mañana a partir de lo que hoy estamos instrumentando, es con ellos que quiero compartir esto, sea espacio también para referir varios de los avances que hemos tenido en la gestión gubernamental a cuatro años de haber iniciado esta administración y poder responder a distintas inquietudes que puedan tener".