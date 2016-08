Revisan hasta la basura de mi casa: López Obrador

''Yo no lucho por dinero y bienes materiales. Desde hace años lucho por ideales y principios'', asegura

CIUDAD DE MÉXICO (25/AGO/2016).- Tras una serie de señalamientos en su contra, Andrés Manuel López Obrador retó a los presidentes del PRI y PAN, Enrique Ochoa Reza, y Ricardo Anaya, respectivamente, a que acudan a la Secretaría de Gobernación para que obtengan pruebas que comprueben que el tabasqueño tiene más bienes que los reportados en su declaración patrimonial, de intereses y fiscal (3 de 3).

En una asamblea informativa en San José de los Cabos, Baja California Sur, el presidente de Morena dijo que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Gobernación y la Secretaría de Hacienda revisan “hasta la basura de su casa y no pueden creer que no posee tarjetas de crédito”.

“Yo no lucho por dinero y bienes materiales. Desde hace años lucho por ideales y principios, pero los dirigentes del PRI, Enrique Ochoa, y del PAN, Ricardo Anaya dicen que no me creen sobre mi declaración, pero si quieren saber de mis bienes, pueden preguntarle al Cisen de Gobernación, quienes revisan hasta la basura de mi casa o a la Secretaría de Hacienda”, expresó.

Sostuvo que Hacienda tiene una oficina de inteligencia financiera donde se hace una investigación a todos los que se consideran persona políticamente expuesta, “aunque yo no tengo cuentas, no tengo tarjetas de crédito, eso no lo pueden entender”.

Al cuestionarlo sobre las declaraciones del líder nacional del PRI —quien señala a López Obrador de tener una cuenta que no reportó en su 3 de 3—, el político de Tabasco respondió que esas acusaciones las hacen “porque están preocupados, especialmente (el ex presidente de México) Carlos Salinas, que Morena esté en primer lugar en las preferencias electorales”.

“Calderón también plagió”. Ante sus correligionarios, el presidente nacional de Morena calificó como una cortina de humo el escándalo que se registró en las redes sociales respecto a que el Presidente Enrique Peña Nieto presentó una tesis para obtener el grado de licenciatura en la que copió y plagió citas de otros autores.

“Fue un plagio lo que hizo Enrique Peña Nieto en su tesis”, dijo López Obrador, y aseguró que también fue un plagio lo que hizo el panista Felipe Calderón al robarse la Presidencia en 2006, y “eso se busca olvidar”.

“Son buenos los conservadores corruptos para hacer a un lado lo que no les conviene, parecen de amnesia, son muy hipócritas” manifestó.

La cortina de humo, según el tabasqueño, es que mientras los medios de comunicación traen el tema del plagio de la tesis de Peña Nieto, “no informan que quieren rellenar el Lago de Texcoco para construir el nuevo aeropuerto y costará 180 millones de pesos del presupuesto, lo que beneficiará a los contratistas vinculados a los políticos corruptos, pero la obra es técnicamente incierta, porque se puede hundir”.