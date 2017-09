Calandrieros presentan queja ante la CEDHJ

Aseguran que no están de acuerdo con la modificación al reglamento, pues dicen que no les deja trabajar

GUADALAJARA, JALISCO (25/SEP/2017).- Esta mañana cerca de 60 calandrieros, acompañados de 15 caballos, acudieron a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) para presentar de manera formal, una queja contra quien resulte responsable pues aseguran que no están de acuerdo con la modificación al reglamento que permita el uso de las calandrias, por lo que no se les deja trabajar

El secretario general de la Unión de Carruajes de Alquiler, Rafael Méndez, señaló que el viernes pasado, integrantes de la Unidad de Protección Animal (UPA), mandados por el Ayuntamiento de Guadalajara, se presentaron ante los calandrieros para impedirles que pudieran transitar con la premisa de que sus calandrias no estaban registradas, de acuerdo al reglamento emitido en noviembre pasado para el uso de este tipo de vehículos.

"Varios compañeros se fueron sin ganar nada, enojados, yo me vine y hablé con los encargados de la UPA y pues trabajamos, pero nos mandaron policías, no nos hicieron nada pero el simple hecho de la presencia es incomodante. Nosotros sabemos que es porque no queremos firmar el comodato que nos ofrece el ayuntamiento", dijo el secretario.

Agregó que ellos no tenían conocimiento de este reglamento hasta que comenzaron recibir amenazas e intimidaciones para la firma del comodato bajo el que serían entregadas las calandrias por un periodo de 99 años pero en caso de resultar algún daño, deberían pagar 500 mil pesos, sin embargo, señaló que ellos nunca estuvieron de acuerdo con esto.

"Estamos haciendo una cosa turística, tradicional, es historia, un icono de Guadalajara, de su misma cultura, ¿cómo va a ser posible que nada más porque es un capricho de ellos cambiarlas por carros eléctricos? No va porque nosotros estamos defendiendo a los animales porque aunque ellos digan que maltratamos a los animales, esto es totalmente una mentira", manifestó Rafael Méndez.

Dijo además, que ellos tienen el aval de veterinarios y de la Asociación de Médicos Veterinarios de Jalisco quienes hacen constar que los animales son bien tratados y en cambio, si dejan a los caballos, nadie se haría cargo de ellos y terminarían en el rastro municipal.

Por su parte, el maestro Luis Jiménez, director de quejas de la CEDHJ, quien recibió a los calandremos esta mañana, señaló que la queja ya fue recibida y ratificada por al menos 55 quejosos, y al respecto, la CEDHJ realizará una investigación exhaustiva para poder emitir las recomendaciones pertinentes.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA