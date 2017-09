Comparecencias de candidatos a STJ generan poco interés entre diputados

Sólo dos legisladores integrantes de la Comisión de Justicia estuvieron presentes en la primera ronda de entrevistas

GUADALAJARA, JALISCO (25/SEP/2017).- Con la presencia de sólo dos diputados integrantes de la Comisión de Justicia, se realizó en el Congreso la primera ronda de entrevistas a aspirantes a ocupar la silla que dejó vacante el magistrado, Raúl Acosta Cordero, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ).

La primera en comparecer fue la juez Rosalía del Carmen Acosta Arriola, hija del magistrado saliente, aseveró que no es una improvisada que busque el puesto y recordó que desde hace cuatro años ha participado en deferentes procesos de nombramiento de magistrado.

"Pueden checar mi expediente, no tengo ninguna sanción en mi contra de haber resuelto algún asunto, mi expediente está limpio en todo y reúno todos y cada uno de los requisitos. He venido presentando papeles desde hace muchos años, si mal no recuerdo este es el cuarto año que presento documentos concursando como magistrado", comentó la juez.

El arranque de las comparecencias se dio con presencia de la diputada perredista Mónica Almeida y Sergio Martín Arceo García del partido Verde. Posteriormente se incorporaron otros legisladores, que no forman parte de la Comisión como Salvador Arellano, María Elena de Anda y Consuelo Robles. Este lunes estaban convocados 20 de los 40 candidatos inscritos.

En la lista de aspirantes a magistrados destacan nombres como el de Carlos Oscar Trejo Herrera, actual Procurador Social del Estado, José Luís Castellanos, ex presidente del Instituto Electoral y Jaime Gómez, ex consejero de la judicatura, entre otros.

El pleno del Congreso nombrará al nuevo magistrado el próximo jueves 28 de septiembre.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS