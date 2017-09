En 11 años, Plaza Guadalajara perdió a la mitad de locatarios

Los esfuerzos del Ayuntamiento por consolidar este espacio jamás funcionaron

GUADALAJARA, JALISCO (25/SEP/2017).- El centro comercial Plaza Guadalajara abrió en noviembre de 2006 como un proyecto para retirar al comercio ambulante bajo la gestión del panista Ernesto Espinoza, quien sustituyó en la alcaldía a Emilio González (éste pidió licencia para contender por la gubernatura).

Lo que antes fue un estacionamiento del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) se convirtió en un espacio rebosante de comerciantes que, por primera vez en muchos años, dejaron la calle para adherirse a la formalidad.

A 11 años de su inauguración, Plaza Guadalajara luce semivacía de vendedores y clientes. De 355 locales se presume que, al menos, 165 espacios están desocupados o no tienen quien los reclame.

Regidores y locatarios coinciden que el declive de la Plaza comenzó cuando el municipio autorizó que los comerciantes volvieran a la superficie en pasadas administraciones priistas. Como la gente compraba a quienes estaban en la plaza o en los andadores del Centro, ya no veían la necesidad de bajar al subterráneo comercial.

Con ese contexto, este año, por iniciativa del regidor Alfonso Petersen, se realizó el proceso para regularizar la situación jurídica de los locatarios. Hasta el momento se ha autorizado la expedición de 170 concesiones de 173 espacios, con vigencia de 99 años.

Petersen explica que el proceso derivó del ordenamiento del comercio en el Centro Histórico, pues muchos de los vendedores eran locatarios de la Plaza Guadalajara.

“El proceso culminó con dos acuerdos. El primero fue cuando se otorgaron los espacios de Plaza Guadalajara a los ciudadanos que manifestaron haber estado en la lista que se publicó inicialmente en la Gaceta Municipal y que estaban al corriente de sus responsabilidades. Al terminar nos dimos cuenta que muchos se quedaron fuera, por lo que se propuso un segundo acuerdo para volverlos a convocar”.

Rosalío Arredondo, regidor presidente de la Comisión de Mercados del Ayuntamiento de Guadalajara y quien encabezó la regularización, señala que no cuentan con una cifra exacta de locales ocupados o subutilizados, pues aún continúan los procesos para poner en orden la documentación de los locatarios y que se puedan firmar las concesiones.

Algunas de las concesiones que se autorizaron están sujetas a que los locatarios salden sus deudas con la administración. Mientras que otros esperan la notificación del departamento jurídico del Ayuntamiento. Una vez que esto suceda, se abrirán las convocatorias para ofrecer los espacios a personas interesadas en ejercer alguna actividad comercial en el punto.

“El Ayuntamiento hará una convocatoria para que aquellos que quieran ejercer un comercio dentro de la plaza sea con lineamientos nuevos. Estamos preparando la plaza para la conexión de la Línea 3 del Tren Ligero”, abunda Arredondo.

El presidente municipal Enrique Alfaro comenta que esperarán a las obras para conectar el espacio con la Estación Catedral de la Línea 3 para rehabilitar Plaza Guadalajara. Indicó que el Presupuesto de Egresos 2018 ya deberá tener recursos asignados para estos trabajos.

Tenían cinco años sin pagar “renta”

Desde el año 2012, 21 locatarios de la Plaza Guadalajara dejaron de pagar los derechos de su local. En cinco años no abonaron un solo peso al municipio por ocupar un lugar en el centro comercial.

Cada uno de ellos acumuló una deuda de ocho mil 62 pesos. En total deben 169 mil 302 pesos a la administración municipal.

Si bien el Artículo 91 del Reglamento de Giros establece que será causa para la pérdida de los derechos tener un adeudo de tres meses del pago de uso de suelo, los locatarios fueron beneficiados con el otorgamiento de una concesión por 99 años.

Rosalío Arredondo, regidor presidente de la Comisión de Mercados, explicó que esta decisión se tomó para no ser insensible con la situación de los locatarios.

“Entendemos claramente la situación y la necesidad que hubo dentro de la plaza. Con ese parámetro y con el consenso de los otros regidores, optamos por darles esa tolerancia, pues efectivamente la plaza tenía un abandono de 10 años. Desde que inició en 2006 sólo se intervino en dos ocasiones y de esas dos sólo fue maquillaje, no fue una intervención profunda. No es avalar que no se pague sino que se les extenderá un plazo para que ellos pudieran hacer sus pagos correspondientes”.

Dos de los deudores manifiestan que fueron reubicados a diversos locales con la finalidad de construir la puerta que conectaría a Plaza Guadalajara y el Pasaje Morelos, pero no se encontraron los documentos que verifiquen la reasignación. Aunque sí cuentan con comprobantes que amparan el estar trabajando en el local”.

Los otros 19 acudieron a saldar su deuda a la Tesorería Municipal, pero no pudieron realizar el pago al no existir registro de sus locales. Sin embargo, se consideró oportuno otorgarles la concesión, pues la imposibilidad del pago derivó por cuestiones administrativas no imputables a ellos.

En ambos casos, el otorgamiento de la concesión estará sujeto al finiquito de su deuda con el municipio. Como plazo tendrán hasta el último día hábil de septiembre.

En puerta, desalojo de 20 locales

El centro comercial de la Plaza Guadalajara seguirá perdiendo inquilinos, porque el Ayuntamiento tapatío desalojará 20 locales. La razón: los locatarios no cumplieron con los requisitos documentales y sus obligaciones de pago para seguir en los espacios.

Desde abril de este año, por iniciativa del regidor Alfonso Petersen, se realizó una revisión exhaustiva de los expedientes y las circunstancias de los comerciantes de Plaza Guadalajara a quienes se les negó la concesión de un espacio en la convocatoria de marzo pasado.

Si bien los locatarios presentaron una solicitud para que su caso fuera revisado, 19 no mostraron toda la documentación requerida y tampoco pagaron los derechos al municipio por la utilización de los espacios.

Mientras que a uno más, José Luis Mata Ortiz, si bien presentó los documentos, no se le otorgará la concesión porque ya tiene un permiso para vender en la vía pública del Centro Histórico y las disposiciones administrativas establecen que los ambulantes del primer cuadro no pueden tener otro espacio en mercados municipales o en la plaza. La persona ya había tratado de recibir una concesión en la anterior convocatoria de abril.

Las disposiciones fueron aprobadas el 15 de septiembre por el pleno del Ayuntamiento. La Dirección de Inspección y Vigilancia tendrá 30 días naturales para hacerse de la posesión de los locales.

DENUNCIAN DAÑOS POR LÍNEA 3

Si bien los locatarios del Pasaje Morelos esperan con ilusión la conexión con la Estación Catedral, señalan que las obras de la Línea 3 del Tren Ligero ya han dejado algunas secuelas en el espacio.

Desde que escarbaron algunos puntos en plaza de Los Laureles o Guadalajara, señalan que se filtra el agua por los baños y en algunos locales, situación que, afirman, no sucedía antes.

“No ha cambiado, seguimos igual y no han hecho nada, no hay reparaciones o remodelaciones. Ahora tenemos más problemas por la Línea 3, estamos siendo afectados y tampoco se hacen cargo”, denuncia Juan Manuel García, representante de los locatarios. “Escarbaron arriba y se minaba el agua por los baños y ahora se mina por los locales. Primero eran sólo tres y ahora en todo este pasillo se mina de agua”.

Juan Manuel explica que otra de sus necesidades más apremiantes es la renovación de las instalaciones eléctricas, pues destaca que nunca las han cambiado. Añade que ya no acude tanta gente como antes al espacio. “Ya no viene tanta gente como antes, pero es por las excavaciones. Acá arriba tienen tres años con la excavación de Alcalde y ahora ya también la quieren peatonalizar...”.

Considera positivo que se conecte con la Estación Catedral, aunque señaló que deberán existir medidas de seguridad, pues los locales abren hasta las 10 de la mañana cuando la terminal funcionaría desde madrugada.

“Si el Tren Ligero empieza a trabajar desde las 5 de la mañana y cierra a las 11 de la noche, pues están los locales desprotegidos. Nosotros a las 10 de la mañana levantamos la cortina y recibimos con mucho gusto a quien venga. A las ocho de la noche cerramos y ya no entra a nadie”.

Por otro lado, remarca que el otorgamiento de concesiones les dará seguridad jurídica y les permitirá tener un patrimonio.

“Antes teníamos que ir año con año a pelear el contrato; ahora no porque ya tenemos un contrato por 99 años”.

TELÓN DE FONDO

Polémica inauguración

El centro comercial de la Plaza Guadalajara se inauguró el 16 de noviembre del 2006, en lo que era un estacionamiento que administraba el IJAS. Los vendedores promovieron un amparo para continuar en las calles, pero se les negó la suspensión provisional.

Días antes y en la fecha de su apertura se registraron fuertes protestas de los comerciantes ambulantes, quienes se negaban a abandonar la vía pública. Bloquearon 16 de Septiembre y el acceso a Palacio Municipal.

Horas antes de la inauguración vendedores agredieron a personal de Inspección y Vigilancia que buscaba retirarlos.

Eventualmente, los vendedores abandonaron las calles, pero regresaron en los siguientes años hasta que entró la gestión de Enrique Alfaro y terminó desapareciendo esta actividad informal en el corazón de Guadalajara.

A DETALLE

Permisos y espacios

Plaza Guadalajara

• 355 locales existentes.

• 170 concesiones autorizadas para 173 espacios.

Pasaje Morelos

• 94 locales existentes.

• 69 concesiones autorizadas para 89 espacios.

CLAVES

Los fallidos intentos del rescate

Historia. En las últimas administraciones, el municipio ha emprendido varios intentos por rescatar el centro comercial subterráneo de la Plaza Guadalajara. Esfuerzos que no han rendido frutos.

2007. Apenas un año después de su apertura, la administración de Alfonso Petersen tuvo que disolver el organismo público descentralizado que administraba la plaza porque todos sus integrantes renunciaron.

Inversión. Para darle impulso al espacio, se invirtieron cinco millones 464 mil 330 pesos en promoción durante un año y se condonó el pago de rentas a los comerciantes. Pero no funcionó.

Fracaso. En el 2011, el entonces presidente municipal, Aristóteles Sandoval, realizó un procedimiento para regularizar jurídicamente a los locatarios. Tampoco prosperó, pese a que se publicó en la Gaceta Municipal.

Otro. Por su parte, Ramiro Hernández en el 2013 impulsó la idea de rescatar el centro comercial convirtiéndolo en un centro de tecnología. Otra propuesta que no se concretó.

