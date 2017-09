Brigadas detectan más de nueve mil casos de diabetes y prediabetes

En las ferias de salud se diagnostican y canalizan con especialistas

GUADALAJARA, JALISCO (25/SEP/2017).- Las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y la hipertensión, son las que encabezan la lista de padecimientos encontrados en las ferias de la salud y visitas casa por casa del programa Médico de Barrio, que opera la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Los equipos médicos han detectado a nueve mil 156 pacientes con glucosa elevada, una parte de ellos con diagnóstico de diabetes y otros en estatus de prediabetes.

Además, se han identificado a nueve mil 162 personas con sobrepeso y obesidad.

El secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada, asegura que parte del éxito de este programa es el seguimiento que se da a cada paciente.

Si la persona requiere de atención de algún especialista, se le deriva a la institución de seguridad social a la que pertenece, o en caso de ser afiliada al Seguro Popular, se le manda a su centro de salud y luego al Hospital General de Occidente.

“Hemos tenido una repuesta de entre 60% y 70%, que es muy alentadora. Al inicio del programa únicamente había una respuesta de entre 20% y 30% de personas que acudían a consulta de seguimiento, lo cual nos impedía tener un control adecuado”, explicó Cruces Mada.

De noviembre de 2014, cuando nació el programa, hasta ahora, se han brindado 200 mil acciones de salud a 65 mil personas.

“Una persona puede recibir varias acciones, se le revisa, se le hace un examen como mamografía, otra acción es hacerle el papanicolau, aparte le hacemos un chequeo completo que incluye la detección de azúcar e hipertensión, por lo que una sola persona recibe más de cuatro acciones”.

PARA SABER

Municipios visitados

• Guadalajara

• Zapopan

• Tlaquepaque

• Tonalá

• Tlajomulco de Zúñiga

• Poncitlán

• Mazamitla

GUÍA

Crearon modelo de medicina de proximidad

¿Qué personal participa?

Médicos, psicólogos, enfermeras, brigadistas, nutriólogos, odoontólogos, trabajadores sociales.

¿Qué ofrecen?

Atención y detección de obesidad, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión, pruebas de infecciones de transmisión sexual, realización de mamografías, papanicolaus y exámenes de próstata, entre otros.

¿Cómo inició el programa?

Médico de Barrio inició en noviembre de 2014 bajo un esquema estatal que tomó como ejemplo un modelo cubano de salud, de medicina de proximidad. Actualmente también se realiza de manera similar en la Ciudad de México con el programa Médico en tu casa. Con el objetivo de garantizar su permanencia aun con la llegada de nuevas administraciones, el programa Médico de Barrio tendrá un presupuesto etiquetado cada año, tras haber sido incorporado en la Ley General de Salud. Este 2017 recibió 10 millones de pesos y se espera que el recurso suba con base en la demanda de atenciones.

NUMERALIA

7 municipios visitados.

62 colonias atendidas.

65 mil personas beneficiadas hasta el momento.

200 mil acciones de salud se han realizado con las brigadas.

27 ferias de la salud en los siete municipios.

RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA EN SUS COLONIAS

Un diagnóstico a tiempo mejora su vida

Reyna Hernández Solís tenía días con malestares generales, y cuando el equipo de Médico de Barrio tocó a su puerta los dejó pasar sin problemas.

Ella pensó, “que me revisen, total, no tengo nada”. Le tomaron la presión arterial y los niveles de azúcar, los cuales salieron altos, algo poco normal en una persona de 24 años.

Le dijeron que tenía que hacerse unos análisis de laboratorio, mismos que se hicieron en la feria de la salud que se hizo en su colonia El Vergel, en Tlaquepaque.

“Me mandaron al Hospital General de Occidente para que me viera un especialista, y ahí me dijeron que tenía hipotiroidismo con hipertensión y diabetes”.

En el embarazo de su segundo hijo, Reyna tuvo un problema serio de preclampsia, o presión alta durante la gestación, pero no hubo seguimiento a su caso.

El equipo de Médico de Barrio la atendió desde el primer día y después de que fue a recibir atención en el hospital.

“Yo nunca había visto algo así, que vinieran a tu casa y te atendieran, que te llamaran para ver cómo estás, la verdad a mí me mejoró mucho la vida desde entonces, porque supe con exactitud qué medicamentos son los indicados para la enfermedad indicada”.

Reyna es afiliada al Seguro Popular y hasta antes de ser diagnosticada era ama de casa. Cuando mejoró su salud comenzó a trabajar nuevamente.

Sergio se salvó de un infarto

Sergio López Jiménez tenía más de 12 horas con un dolor de cabeza y un mareo que no cesaba. Podía ser por cualquier cosa, desde estrés, cansancio o haber dormido mal. Eso pensaba él, pues se consideraba un hombre sano, sólo con algunos problemas con su presión arterial.

Después de una noche con esos síntomas, por la mañana tocó a su puerta el equipo del programa Médico de Barrio, que ese día visitaron la colonia El Briseño para atender a las personas que tuvieran algún malestar.

Sergio, de 52 años, accedió a que le tomaran la presión arterial y la sorpresa fue que tenía un nivel de 200, por lo que inmediatamente le sugirieron que se fuera a un área de urgencias.

“Yo no sabía qué tan mal estaba, me empezaron a explicar cómo estaba el movimiento, me pusieron dos pastillas debajo de la lengua, pero no bajaba mucho, por eso me mandaron al Hospital de Especialidades del Seguro Social y me dejaron internado porque no me podían controlar la presión”.

Ahí permaneció hasta que pudieron bajar la presión arterial. Lo dieron de alta, regresó a su casa y la brigada acudió varios días después a visitarlo.

“Yo dije, gracias, fue un milagro, yo nunca había tenido una visita así para que me atendieran; pero eso me salvó, porque el doctor del hospital me dijo que pudo haberme dado un infarto si no me hubieran checado, y yo sin saber”.

Sergio se sabía hipertenso y aparentemente estaba controlado, sin embargo, un problema familiar hizo que se le disparara la presión y no se percató de ello.

El equipo de Médico de Barrio dio seguimiento al caso de Sergio, no sólo en lo físico sino en lo psicológico.

El próximo 18 de octubre tiene otra cita con el cardiólogo para un chequeo general.

“Gracias a todo lo que pasó ya estoy en tratamiento, me tomo mi pastilla y, pues, la vida es tan hermosa que no hay que desperdiciarla”.

Brindan cuidado a toda una familia

A sus 28 años, Angélica María Sandoval Romo vive con diabetes e hipertensión, además de que desde marzo perdió visibilidad en uno de sus ojos, debido a un desprendimiento de retina derivado de su presión alta.

Es madre sola con dos hijos de cuatro y tres años, el más grande, con discapacidad visual, también por un desprendimiento de retina.

Su situación económica es precaria, pues tuvo que dejar de trabajar cuando perdió su ojo. Ni ella ni sus hijos habían recibido atención médica desde hace mucho tiempo.

Hace dos meses, la brigada del programa Médico de Barrio llegó a su colonia, Lomas de la Primavera, donde tocó la puerta de la casa que renta.

“Me dijeron que dónde me estaba atendiendo, les dije que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero como dejé de trabajar me quedé sin seguro, y mejor me mandaron al Hospital General de Occidente para que me revisaran a mí y a mi hijo”.

Después de ver el caso de Angélica y sus hijos, el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, acudió personalmente a verla junto al equipo de Médico de Barrio.

“Han estado atentos a mis citas y todo eso, me han preguntado si ya fui a atenderme; yo soy sola, se me hace muy difícil ir a muchos lados, no veo bien y no puedo andar mucho en camiones”, explicó Angélica.

Además del chequeo para tratar su diabetes e hipertensión, Angélica tiene cita en el área de nefrología para revisar uno de sus riñones, que ya no le funciona.