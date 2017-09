Falta de apoyo golpea operación de asilos en Jalisco

El presidente de la Red Ciudadana A.C. afirma que los programas y políticas públicas son limitados

GUADALAJARA, JALISCO (24/SEP/2017).- El presidente de la Red Ciudadana A.C., José de Jesús Gutiérrez, afirmó que los programas y políticas públicas de los gobiernos federal, estatales y municipales para apoyar a los adultos mayores son limitadas.

En el caso de los asilos, Gutiérrez, cuya organización se dedica a apoyar a este sector poblacional, destacó que estos espacios sobreviven gracias al apoyo y a la buena voluntad de la ciudadanía, pues actualmente no cuentan con los recursos suficientes para operar. “El esfuerzo mayor lo está haciendo la sociedad civil organizada, no el Gobierno del Estado”, dijo.

Según el Censo de Alojamientos de Asistencia Social, el más reciente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 142 casas hogar para personas de la tercera edad que se registraron en 2015 en Jalisco, 114 se mantuvieron principalmente de las cuotas de los residentes o sus familiares.

En la base de datos del organismo se acentuó que otras fuentes de sostenimiento que tuvieron fueron colectas o rifas, empresas o fundaciones nacionales, donaciones de particulares, agrupaciones religiosas y venta de productos elaborados por los usuarios.

La presidenta de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Claudia Elizabeth Jaramillo, manifestó que muchos servicios de los asilos existen gracias a la labor de los voluntarios o universitarios de las carreras de Medicina, Psicología y Nutrición que cumplen con su servicio social y sus prácticas profesionales.

Jaramillo también resaltó el papel que juegan las asociaciones o grupos religiosos que se organizan para visitar y llevar a cabo actividades recreativas para estas personas.

El 30 de enero de 2016, este medio de comunicación publicó que más de 104 mil personas mayores de 60 años viven solas en la Entidad. Unos lo hacen porque así lo decidieron, otros porque fueron abandonados por sus familiares y los demás porque no tuvieron esposa o hijos.

Hijo de residente señala abusos

Hace más de dos meses, Enriqueta fue víctima de maltratos por parte de sus cuidadores. Fueron dos días seguidos de abusos en un asilo ubicado en la Colonia Campestre Los Pinos. Por estas acciones, su hijo, Horacio Zaldívar, se quejó de que la tuvieran sedada todo el día “para que no diera lata”.

Luego del reclamo, los encargados del espacio comenzaron a portarse agresivos y le dijeron que si quería que su mamá tuviera terapia ocupacional debía contratarla por su cuenta. Por esta situación, Horacio interpuso una denuncia ante la Fiscalía estatal. Sin embargo, hasta no ha recibido una respuesta.

“El tipo que atiende a las personas que van a pedir informes se hace pasar por psicólogo; sin embargo, luego de investigarlo me di cuenta de que era un sobrecargo liquidado. El otro que está ahí era bailarín de folclórico. Los asilos están llenos de gente que no tiene preparación en el tema, nada más lucran con ese estado de vulnerabilidad, es un abuso lo que hacen”, comentó.

El titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), Dagoberto García, precisó que entre las principales fallas en los asilos de la Entidad están la falta de personal y las zonas de riesgos en sus instalaciones.

Por este tipo de carencias ya se emitieron 13 multas y 15 amonestaciones en lo que va del año.

Coprisjal incrementa inspecciones

Durante este año, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) incrementó las inspecciones en los 177 asilos de la Entidad.

“Estamos haciendo visitas programadas para verificar el funcionamiento, que cuenten con recursos humanos y que con sus manuales de procedimientos para tener una buena calidad en la atención”, destacó Dagoberto García, titular de la dependencia.

Explicó que entre las principales fallas en estos lugares están la falta de aviso de funcionamiento y de constancia de registro de incorporación al Directorio Nacional de Instituciones. Sin embargo, también es frecuente que tengan manuales de procedimientos.

En recursos humanos, resaltó que algunos no cuentan con médicos, terapeutas, psicólogos y especialistas en rehabilitación.

Con respecto a la infraestructura, hay pendientes en la atención a las zonas de riesgo y en capacitación de protección civil.

LA CIFRA

177 asilos se registran en la Entidad actualmente, según la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal).

GUÍA

¿Qué dice la norma?

De acuerdo con la NOM-031-SSA3-2012, un asilo debe garantizar los servicios de alojamiento, alimentación, vestido, actividades de trabajo social, atención médica, psicológica, apoyo jurídico y actividades de autocuidado, físicas, recreativas, ocupacionales, culturales y productivas. Algunos aspectos que deben cumplir son:

Documentación:

• Aviso de funcionamiento y aviso de responsable sanitario, así como Incorporación al Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

• Reglamento interno, manuales administrativos y plan de protección civil.

• Expedientes administrativos de los asilados.

Recursos Humanos:

El personal deberá estar comprendido por: un responsable sanitario del establecimiento, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermera, cuidadores, dietista, cocinera, intendente y vigilante, así como un trabajador social en el caso de los establecimientos del sector público.

Infraestructura e instalaciones:

Deben ser planeadas con espacio suficiente para los asilados, ventiladas e iluminadas. Pisos uniformes, con material antiderrapante, rampas de acceso universal y pasamanos tubulares en habitaciones, baños y accesos. Sistema de alerta de emergencia contra incendio y médicas, detectores de humo y extintores suficientes colocados en lugares estratégicos.

VOCES

"Si no hay dentro de los albergues una estructura que permita ofrecer a los adultos mayores una atención completa, adecuada, integral y de calidad de vida, lo que queda es este deterioro que comúnmente van viviendo".

Claudia Elizabeth Jaramillo, presidenta de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la UdeG

"En esta situación los asilos se convierten en paqueterías donde dejas al adulto mayor. Es muy triste llegar a estos lugares y ver cómo los adultos mayores nada más están esperando su muerte".

José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana A.C

"Si nos ponemos a pensar en las cosas que faltan en este tipo de lugares la lista es interminable, pues no se ha podido avanzar en el ofrecimiento de calidad a estas personas".

Elva Dolores Arias, coordinadora de la Maestría en Gerontología de la UdeG

EL DATO

Sanciones

13 multas y 15 amonestaciones a asilos ha emitido la Coprisjal en lo que va del año.

CUIDADOS

Buscan brindarles protección

Para Armando de Anguinaga, médico geriatra por la Universidad de Guadalajara (UdeG), las personas suelen llevar a los adultos mayores a los asilos por la creencia de que en estos espacios podrán brindarles la atención y el tiempo adecuados que en muchas ocasiones en sus familias no pueden ofrecerles, pues consideran que el personal cuenta con la capacidad y los conocimientos necesarios para su especial cuidado.

En ese sentido, Elva Dolores Arias, coordinadora de la Maestría en Gerontología de la UdeG, destacó que con esta acción también se busca darles protección y tratar de mejorar su calidad de vida.

TELÓN DE FONDO

Se muda a casa de retiro para no escuchar pleitos

Hay personas de la tercera edad que prefieren convivir en una casa de retiro, donde comparten con otras sus gustos, afinidades y enfermedades, en lugar de estar en casa con sus familiares, donde en ocasiones se sienten incómodos.

Uno de ellos es Gustavo Galindo. El 30 de enero de 2016 este medio de comunicación publicó que este hombre tomó la decisión porque quería dejar de escuchar los pleitos entre su yerno y su hija.

“Además, uno de mis nietos me pasó un video de todo lo que podía disfrutar en esta casa de retiro… Aquí escucho música, los pájaros me despiertan en la mañana, camino, tomo el Sol, juego ajedrez, hasta tenemos clase de baile”, dijo en ese entonces.

Martín Dávalos Gómez, geriatra y gerontólogo, destacó entonces que había pendientes en los apoyos otorgados a estas personas por parte del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM).

“En muchas ocasiones los adultos mayores no saben usar una tarjeta ni ir a un cajero automático, retirar, en sus tiempos no se usaban esas cosas, por lo que debería restaurarse un sistema para ese tipo de personas que no saben usar tarjeta y que pueden estar en riesgo que puedan ser sustraídos sus dineros a reserva de que les llegan, porque a veces pasan meses y no llegan”, agregó el especialista.