Confío en México exige dar recursos de partidos a damnificados

Cosío Gaona dice que no basta con ofrecer migajas del presupuesto

GUADALAJARA, JALISCO (22/SEP/2017).- Además de redirigir todas las prerrogativas de los partidos políticos, el Gobierno Federal debe modificar presupuestos para garantizar los recursos necesarios y atender las zonas afectas por los sismos en el centro y sur del país, señaló Salvador Cosío Gaona presidente de la agrupación política Confío en México.

En rueda de prensa, Cosío Gaona llamó a los presidentes de todos los partidos políticos a mostrar voluntad, concretar la reducción de recursos y no ofrecer “migajas” con la renuncia de sólo un porcentaje de su presupuesto. Recordó que, desde hace dos años, cuando surgió la agrupación la eliminación de financiamiento a los partidos ha sido una de sus banderas.

“No es con dadivas, no es con descuentos, no es con donaciones, no es con que me rebajen poquito; debe ser cero financiamientos a los partidos. Tampoco es con cuánto votan por ti es lo que ten van a dar”, apuntó el ex legislador local que criticó la reforma “Sin voto no hay dinero”, impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto, y argumentó que la fórmula de ligar el financiamiento de los partidos al número de votos que reciben no es efectiva para recortar los presupuestos y dijo que tiene que ver más con una postura electorera y de propaganda.

Cosío Gaona subrayó que el Gobierno Federal debe hacer cambios a su presupuesto programado de este mismo año para poder redireccionar 16 mil millones de pesos en el último trimestre y que en el paquete económico del próximo año por lo menos un billón de pesos se pueda canalizar a proyectos de inversión y recuperación de los estados afectados.

“Deben reconducirse del presupuesto federal los recursos necesarios para que se canalicen a las prioridades que son obviamente la recuperación, el restablecimiento de cualquier infraestructura y el apoyo a las víctimas”, señaló.

El ex diputado puntualizó que al reetiquetar recursos no se tiene porque afectar obras o proyectos ya en marcha, dijo que se debe recortar el gasto corriente y las partidas discrecionales que tiene la administración federal.

A nivel estatal, Cosío Gaona sostuvo que se deberían buscar cambios el sistema recaudatorio que aplica la federación, para que los estados que más aportan reciban mayores beneficios y añadió que también los municipios deben revisar sus gastos, sobre todo en comunicación para ser más austeros y ordenados. Acerca del gasto en el Instituto Nacional Electoral (INE) comentó que debe ser más austero, pero sin debilitarlo pues se necesita un árbitro fortalecido para tutelar el proceso electoral.

El titular de Confío en México propuso que para garantizar el correcto destino de los fondos que se destinen a la reconstrucción, se integre una comisión nacional que vigile el manejo de los fondos.

Definirán futuro electoral

Con la afirmación de que estará en las boletas electorales como candidato a la gubernatura, Salvador Cosío Gaona adelantó que la agrupación política que preside, Confío en México, ha tenido acercamiento con diferentes partidos y bloques de partidos, sostuvo que analizan diferentes alternativas entre las que también está optar por una candidatura independiente.

“Hay ofertas, más que ofertas hay planteamientos ya concretos que estamos a punto de resolver. Lo que si podemos decir es que si va haber participación de varios integrantes de Confío en México en la boleta electoral y lo que estamos por resolver es con cuál de las plataformas, grupos de partidos vamos a concurrir”, argumentó.

Será en la segunda quincena de octubre cuando se definan cuál será la ruta electoral que seguirán los integrantes de Confío en México. La agrupación tiene unos 60 mil afiliados y presencia en 22 estados del país. La mitad de los afiliados son de Jalisco.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS