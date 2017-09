Incongruentes, cifras de la Fiscalía sobre desaparecidos: Cepad

Según el RNPED en Jalisco hay dos mil 782 casos de desaparecidos

GUADALAJARA, JALISCO (22/SEP/2017).- Existe una polémica entre las autoridades y organizaciones civiles enfocadas en desapariciones de personas sobre las cifras reales de desaparecidos, pues la Fiscalía reporta menos casos que los que al parecer han sido denunciados, recordó Ana Elizabeth Cabral Pacheco, integrante del Área de Defensa del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

“Este tema lo consideramos de suma relevancia debido a las incongruencias que hay en las cifras reportadas en estos instrumentos oficiales”, argumentó Cabral Pacheco durante el foro “Frente a la desaparición forzada y la desaparición por particulares en Jalisco: la lucha por la verdad y la justicia”, que se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Al último corte al 31 de julio de 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) informa que en Jalisco se registran dos mil 782 casos de desaparecidos.

Sin embargo, información solicitada por el Cepad en 2016 arrojó que entre 2007 y hasta el 30 de septiembre de 2016 se reportaron 18 mil 779 desapariciones. “De estos reportes la Fiscalía señala que 15 mil 317 lograron ser localizadas, pero tres mil 462 siguen pendientes de ser encontradas y esto nos abre una gran incógnita de que pasa en la disparidad de cifras”.

La titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco, María Teresa Medina, admitió que la creación de la dependencia obedeció a que reconocen que existe este problema en el estado.

“Está desperdigada la información y las entidades que alimentan las bases de datos a lo mejor no las alimentan como corresponde, entonces el flujo de la información es a veces dilatada por factores externos a la Fiscalía”.

Actualmente se presentan entre siete y diez denuncias al día en las que se presume desaparición.

VOCES

Al Ministerio Público no le importó la desaparición de Marco Fregoso

Para Areli Fregoso, las desapariciones de personas eran noticias lejanas que sólo les suceden a otras personas. Así lo pensó hasta el 7 de noviembre de 2015, cuando desapareció su hermano Marco mientras se dirigía a visitar a sus hijos y a su ex pareja, en Mazamitla.

La última noticia que se tuvo de él fue a las 11 de la mañana, cuando avisó que se dirigía en su vehículo hacia ese sitio, pero desde ahí se le perdió el rastro. “Cuando sucede esto lógicamente que uno se quiere volver loco, del dolor, de la impotencia, de que no sabes qué es lo que está pasando”.

Al perder contacto llamó por teléfono a su ex cuñada para preguntar si llegó su hermano, pero le dijo que lo esperaba desde la una de la tarde y que nunca llegó.

Fue que acudió al día siguiente a la Fiscalía a la Calle 14 a denunciar. La atención que tuvo ese día fue buena porque fueron amables y no le pidieron que esperara 72 horas, como era común. “No sé si porque tuve suerte, la verdad creo que es dependiendo de la persona que te toca que te atienda”.

Un policía investigador le indicó unas horas después que habían localizado el teléfono móvil de su hermano en un crucero en Tamazula, lo que le dio esperanzas. Sin embargo, al día siguiente el oficial se comunicó con ella para informarle que el caso se turnó al Ministerio Público de Mazamitla.

“Ahí empezó mi calvario, porque a partir de ahí no había respuestas de nada. Hablaba por teléfono para ver si era necesario que me trasladara, me dijeron que no, que no empezaban las pesquisas porque no tenían el expediente en físico”.

Sin expediente, argumentaban, no podían buscar a su hermano pese a que ya contaban con las coordenadas desde las primeras horas de la desaparición, las más valiosas. Así, día a día llamaba para ver si ya les había llegado el expediente o habían ido a buscar a su hermano donde se localizó su celular, pero la respuesta siempre fue negativa.

Dos semanas después fue a buscar el expediente a la Calle 14, después a la Fiscalía Regional, y de ahí hasta Tamazula. “Estaba en una caja que decía ‘asuntos sin importancia’”. Desde ese momento, jamás le contestaron las llamadas en Mazamitla. Ya son más de dos años sin hallar a Marco.

Registro de personas reportadas como desaparecidas según la Fiscalía

Administración de Emilio González Márquez

Sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total sexenio Hombres 441 573 603 748 946 1096 4407 Mujeres 546 760 680 706 882 848 4422 Total 987 1333 1283 1454 1828 1944 8829

Administración de Aristóteles Sandoval Díaz

Sexo 2013 2014 2015 2016* Total sexenio Hombres 1436 1375 1357 1383 5551 Mujeres 1020 1097 1161 1121** 4399 Total 2456 2472 2518 2504 9950

*Al 30 de septiembre

** Elaboración del Cepad con datos de la Fiscalía General vía transparencia

FISCALÍA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Tras diagnóstico, deberán aclarar plan de trabajo: experto

El profesor de Derecho Penal del ITESO, Jorge Tejada, está de acuerdo con las observaciones de la nueva fiscal de Personas Desaparecidas en Jalisco, María Teresa Medina, sobre las prácticas que traban las investigaciones, aunque manifestó que poco servirá el diagnóstico si no se define un plan de trabajo.

“Yo no esperaría mucho de este nuevo puesto si no hay claridad en el plan de trabajo, es decir, esta carta de crédito de la novedad se les va a acabar muy pronto si no hay claridad”.

Admitió que, a 18 días de su creación, aún no es momento de pedir cuentas; sin embargo, una vez concluido el diagnóstico se debe vigilar que el proyecto se cumpla. “Que sea sobre bases reales y sólidas y que nos digan la verdad. Si nos dicen que falta capacitar o pedir presupuesto porque no hay dinero, pues mejor, porque la gente quiere saber la verdad”.

Posteriormente se deberán pedir cuentas periódicas para ver si funciona, indicó.