Buscarán instalar alarmas sísmicas en escuelas de Jalisco

Francisco Ayón asegura que se ha planteado generar un mapa de actividad sísmica

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2017).- Con la primicia de que estar prevenidos es lo mejor que se puede hacer ante los desastres naturales, el secretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón López, aseguró que ya se trabaja para que las escuelas de educación básica en Jalisco cuenten con alarmas sísmicas.

"Creo que tenemos que poner varios puntos sobre la mesa y empezar a entender hacia dónde podemos ir y qué debemos construir. He planteado generar un mapa de índices de actividad sísmica en el Estado, para buscar una planeación estratégica, para tener alarmas sísmicas en los edificios".

Aseguró que se tendría que ajustar un poco el presupuesto, pero que es totalmente factible. Además, comentó que hará modificaciones en algunos edificios bajo su resguardo, con el fin de que las personas no corran ningún riesgo en caso de sismo.

"Voy a empezar con el edificio de la Secretaría de Educación para cambiar los cristales que están pegados a las puertas de acceso y de salida, para que sean vidrios templados y la gente no corra peligro. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar todos y cada uno de los casos. Hace rato estaba haciendo un recuento y tenemos once escuelas con problemática, pero he pedido que esta misma semana se solucionen".

Esto, lo dijo en la inauguración del Tercer Foro Regional de Inglés, en donde el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, destacó: "lejos de politizar, reitero, que es momento de que los partidos políticos se sienten, se sensibilicen y de ahí salgan unidos con una propuesta, para reorientar el presupuesto, hoy debemos priorizar las necesidades, porque la emergencia y la tragedia lo amerita".

En Jalisco, el sismo se sintió en las Regiones Sur, Costa Norte y Costa Sur, en donde también la Universidad de Guadalajara (UdeG) tuvo daños en algunos de sus planteles, sin que representen un riesgo para los estudiantes.

