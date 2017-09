Víveres recolectados en Zapopan irán para Morelos

El alcalde Pablo Lemus informa que hoy enviarán las primeras diez toneladas

ZAPOPAN, JALISCO (21/SEP/2017).- Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, informó que los víveres que se recolecten en los centros de acopios habilitados del municipio serán para ayudar a los habitantes de Morelos; hoy enviarán las primeras diez toneladas donadas por los ciudadanos zapopanos.

"Desafortunadamente se ha centrado todo el apoyo a la Ciudad de México pero hay muchas otras personas que están sufriendo ese desastre natural. Por eso enviaremos el apoyo humano, acopio a ese estado. Son alrededor de diez municipios los que vamos a apoyar, enviaremos todo a Cuernavaca y de allí se distribuirán", informó.

Lemus Navarro recordó que los rescatistas de Zapopan salvaron la vida de tres personas en Jojutla, el municipio de Morelos en estado más crítico tras el temblor de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre, que sacudió también a la capital del país, Puebla y el Estado de México. "Incluso el día de ayer en la visita de Enrique Peña Nieto a Jojutla el presidente fue a saludar a los brigadistas de Zapopan, que son el 95 por ciento de los brigadistas en este lugar. Lo que nos requieren en Morelos es que podamos contribuir con alimentos, medicinas".

El alcalde indicó que los rescatistas son 81 elementos más tres caninos, de los cuales 61 pertenecen a Protección Civil y Bomberos de Zapopan; ocho a la Cruz Verde; y 12 brigadistas forestales del municipio "Nuestras fuerzas permanecerán en Morelos el tiempo que sea necesario, con todos los gastos pagados por el Ayuntamiento de Zapopan".

Sobre la iniciativa que existe en redes sociales de donar el dinero que los mexicanos le dan a los partidos políticos, Pablo Lemus resaltó que está a favor. "Que los partidos no reciban ni un solo centavo, olvidémonos de iniciativas como Sin Voto no Hay Dinero, que no tengan ni un peso y que los mantengan sus militantes, que todo se vaya a atender esta desgracia natural. Busquemos la forma de hacerlo legal, cuando hay voluntad política hay voluntad legal, si queremos se puede".

Centros de acopio en Zapopan (24 horas)

-Cruz Verde Santa Lucía

Dirección: Avenida de la Presa 795

Colonia Santa María de los Chorritos

-Cruz Verde Federalismo

Dirección: Luis Quintero 750

Colonia Quinta Federalismo

-Hospital General de Zapopan

Dirección: Ramón Corona 500

-Cruz Verde Norte

Dirección: Calle Dr. Luis Farah 550

Colonia Villa Los Belenes

-Cruz Verde Las Águilas

Dirección: Avenida Cruz del Sur 3535

Colonia Las Águilas

Otros lugares de acopio

-Presidencia Municipal de Zapopan

Dirección: Avenida Hidalgo 151

-Unidad Administrativa Las Águilas,

Dirección: Av. López Mateos Sur 5150

Colonia La Calma

-DIF Zapopan

Dirección: Av. Laureles 1151

Unidad Fovissste

-Centro de Rehabilitación Integral

Dirección: Av. Laureles 777 Unidad Fovissste

Además la Unidad de Protección Animal estará recibiendo alimento para mascotas, correas y medicamento a partir de las 14:00 horas de la tarde de hoy y hasta las 17:00 horas de la tarde del lunes.

Dirección: Calle Santa María 430 (Junto al Estadio de Los Charros)

Colonia: Tepeyac

VÍVERES REQUERIDOS

1. Enlatados:

Atún

Frijol

Verdura

2. Empaquetados:

Agua

Jugos

Café soluble

Leche para niños

Galletas

3. Aseo:

Shampoo

Jabón

Cepillos

Pasta

Toallas sanitarias

Pañales

4. Medicamentos:

Paracetamol

Penicilina

Jeringas

Gasas

Alcohol

Agua oxigenada

Isodine

Vendas

Ropa

Cobijas

EL INFORMADOR/ ILSE MARTÍNEZ