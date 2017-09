Optan por examen para obtener título en la UdeG

La coordinadora general académica asegura que falta mostrar las bondades de hacer una tesis

GUADALAJARA, JALISCO (21/SEP/2017).- A pesar de que la tesis y la tesina ayudan a los alumnos a investigar problemas sociales relacionados con su carrera, entre 2012 y 2016 sólo 9% de los que consiguieron un título de licenciatura en los espacios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la metrópoli hicieron esta disertación.

Para la coordinadora general académica de la UdeG, Sonia Reynaga, hace falta mostrar las bondades de estos ejercicios, que son clave para los interesados en estudiar una maestría o un doctorado.

La modalidad preferida para conseguir el título entre los universitarios es a través de un examen que pruebe sus conocimientos (43%). Después se encuentra la categoría de Desempeño Académico Sobresaliente (33%) y, finalmente, la entrega de informes, producción de materiales educativos, estudios de posgrado y demostración de habilidades (25 por ciento).

“Los chicos piensan en el tiempo. Por ejemplo, los contadores requieren su cédula para ejercer, entonces si hacen un examen se titulan. Además, una gran parte de nuestros alumnos trabaja y eso hace que no tengan tiempo para hacer una tesis, por lo que un examen o el promedio les facilita muchísimo”, explicó Reynaga.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), los centros universitarios de la UdeG que más titulados registran son los de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). Esta situación se debe a que los estudiantes generan proyectos con los académicos.

“A veces el desconocimiento de quién te puede apoyar para una tesis es lo que impide que los alumnos la realicen. Cuando los chicos trabajan con un investigador toman una parte del proyecto en el que ya están trabajando y es más fácil que se titulen por esa modalidad. Si tienes un buen asesor la puedes terminar en un año”.

Los procesos de titulación tardan entre siete meses y dos años. Hasta 59% de los egresados obtiene el pergamino.

FALTA GUSTO POR LA INVESTIGACIÓN

La tesis desarrolla habilidades únicas

Para la directora general académica de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), Ana Leticia Gaspar Bojórquez, la tesis, más que ser una modalidad de titulación, da al estudiante habilidades específicas y sumamente valoradas en el mundo laboral.

“La importancia de una tesis es que te da disciplina, estimula los procesos de pensamiento que van a servirte para ser un buen negociador, para ser objetivo, para integrar la información, para evaluarla y decidir discriminar aquella que no sirve, para comunicarte tanto en forma oral como escrita y para defender tus argumentos”.

Gaspar Bojórquez aseguró que los alumnos de licenciatura son reacios a realizar este tipo de disertación porque no se les ha sabido inculcar el gusto por la investigación.

“Todos los procesos educativos deben ser lúdicos, si tú eres investigador, agarra a un grupo de alumnos y llévalos a que vean lo que haces, contágialos, sólo así los vamos a incentivar”, subrayó.

Por otra parte, la coordinadora general académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Sonia Reynaga, afirmó que este tipo de trabajo ayuda a los universitarios a reconocer un problema específico y resolverlo, pero falta dar a conocer sus beneficios.

“Falta mostrar las bondades que tiene hacer una tesis, sobre todo para aquellos que no se quieren quedar en una licenciatura, porque todos los posgrados requieren tesis, todos, entonces a quien no hace tesis en licenciatura, se le va a dificultar un poco más el realizarla en el posgrado”.

CON TESIS Y SIN ELLA

Carreras que más hacen tesis:

Licenciatura en Química 86% Licenciatura en Física 69.90% Licenciatura en Historia 68.26% Licenciatura en Arquitectura 63.85% Ingeniería en Topografía 57.53%

Carreras que menos hacen tesis:

Licenciatura en Comercio Internacional 0% Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas 0.40% Licenciatura en Contaduría Pública 0.53% Licenciatura en Negocios Internacionales 0.54% Licenciatura en Mercadotecnia 0.76%

COMPARTEN SU EXPERIENCIA

El examen fue su mejor opción

Mónica González egresó de la Licenciatura en Turismo de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Ella decidió titularse a través de la aplicación del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), el cual acredita que un alumno de alguna carrera cuenta con los conocimientos necesarios para ejercer su profesión.

“Como a la mitad de mi carrera hice cuentas y no alcanzaba a titularme por promedio. Entonces pensé en el examen porque era más rápido que hacer una tesis y la verdad esta carrera es más práctica. No creo que una tesis en turismo aporte mucho. Yo no conozco a nadie que se haya graduado de turismo y haya hecho tesis”.

Mónica no tardó en encontrar trabajo en un hotel ubicado sobre Prolongación Américas en el municipio de Zapopan, en donde es encargada de los banquetes que se realizan.

Según datos de la UdeG, de 2012 a 2016 se han titulado mil 175 egresados de Turismo y sólo 27 de ellos han realizado tesis, mientras que 808 obtuvieron el pergamino por examen y 294 por desempeño sobresaliente.

La satisface realizar una tesis

Georgina Cruz Vargas estudió la Licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y decidió titularse por tesis. Para ella, el saber investigar no cuenta si no tienes un trabajo en el que puedas demostrar tus capacidades.

“Como historiadores sabemos investigar, durante cinco semestres llevas un seminario. Pero si no tienes un trabajo que lo demuestre, ¿de qué te sirve? Muchos se fueron a excelencia, pero desde que yo entré sabía que quería hacer tesis. Además de la experiencia, (lo hice) porque no me quería estresar con sacar puro 100”, cuenta.

A pesar de que fue un proceso en el que se tardó dos años, se siente contenta con su decisión y asegura que volvería a intentarlo de la misma manera.

Ahora Georgina es docente de secundaria y le gustaría que la UdeG se esforzara más por incentivar esta forma de titulación, desde dar reconocimiento a los alumnos, hasta apoyar económicamente a los asesores de tesis.

Elige la modalidad más rápida

Miguel Aguilera estudió Psicología en el Centro Universitario UTEG. Al egresar de esta institución, incorporada a la Universidad de Guadalajara (UdeG), decidió titularse por Desempeño Académico, ya que era la modalidad más rápida y se adaptaba a sus necesidades.

“Yo no me propuse tener una buena calificación durante toda la carrera, sólo fue algo que se dio. Sí pensé en hacer tesis, pero conforme iba pasando el tiempo vi que el protocolo era muy tardado, así que me decidí por promedio”.

Para él, cualquiera que vaya a obtener su título de licenciatura debe pensar qué es lo que quiere para su vida profesional y, a partir de ahí, elegir la forma en que obtendrá esta certificación.

De acuerdo con datos de la UdeG, 33% de los egresados entre 2012 y 2016 de los campus ubicados en la metrópoli obtuvieron su pergamino por Desempeño Académico Sobresaliente. En primer lugar se encuentra el examen, a través del cual los estudiantes demuestran sus conocimientos.

Apuestan por otros métodos de investigación

Debido a que no todos los estudiantes tienen el tiempo para realizar una tesis, las universidades buscan otras formas de incentivar la investigación. Este es el caso del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en donde este tipo de disertación dejó de utilizarse y ahora sus egresados llevan a cabo otro tipo de prácticas.

“Muchas veces lo que el alumno hacía era que entraba a su carrera y luego se enfrentaba a la situación de tener que definir un proyecto para su tesis. Después, lo que sucedía era que dejaba pasar el tiempo y le costaba trabajo titularse. Es por eso que optamos por cambiar la modalidad”, comentó Luis Manuel Barroso, director de Servicios Escolares.

Hace más de una década, la única forma para obtener el pergamino en este centro educativo era la tesis. Sin embargo, a partir de 2004 comenzaron a migrar a la titulación por proyectos que deben resolver un problema social.

“Es una modalidad de titulación integrada que tiene que ver con los proyectos de aplicación profesional. Es decir, los alumnos llevan una asignatura en donde se incluye el servicio social y las prácticas profesionales, con lo cual aplican sus conocimientos en proyectos reales, los cuales tienen beneficios en ciertos sectores de la sociedad. Al final de esto, los alumnos desarrollan un reporte y con éste obtienen su título”, explicó.

Barroso aseguró que la institución todavía considera la tesis como una buena herramienta y los alumnos que así lo desean pueden ser asesorados por algún investigador de la casa de estudios para impulsar una. Pero no le servirá como modo de titulación.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) también toma en cuenta proyectos para titulación que pueden ser de prácticas profesionales, servicio social o estudios de posgrado. Al final de estos ejercicios, el egresado debe entregar un informe sobre la investigación que desarrolló.

PARA SABER

Modalidades de titulación:

• Desempeño académico sobresaliente.

• Exámenes.

• Producción de materiales educativos.

• Investigación y estudios de postgrado.

• Demostración de habilidades.

• Tesis, tesina e informes.

LA CIFRA

48 mil 573 títulos ha emitido la Universidad de Guadalajara entre 2012 y 2016 en los campus ubicados en la metrópoli.