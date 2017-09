Autoridades no tolerarán operación de Uber sin regularizarse

Aristóteles Sandoval llama a la empresa a sostener una audiencia con el gobierno estatal

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2017).- El Gobierno de Jalisco no tolerará la operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT) que incumplan con la ley, como es el caso de Uber, que está pendiente de regularizarse.

"Las que cooperaron, qué bueno, las que no, desde ahorita les digo: Más vale que se sienten con nosotros antes de que se me acabe la paciencia porque no vamos a tolerar, no vamos a permitir que bajo argucias legaloides quede la incertidumbre, la falta de certeza, calidad de servicio, sobre todo seguridad para los usuarios", subrayó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz.

El mandatario lanzó un llamado a Uber para sostener una audiencia con autoridades estatales.

Al referir el caso de Puebla en el que una joven perdió la vida luego de tomar un auto de Cabify, subrayó que es necesario que el usuario tenga certezas, conocer en Jalisco quiénes son los prestadores del servicio y dónde están.

Ante el amparo que interpuso Uber para evitar registrarse, Sandoval Díaz señaló que en ocho ocasiones se ha diferido la audiencia, situación que señaló: "Ahí huele mal y no lo vamos a permitir. Además un juez en Competencia Económica en la Ciudad de México qué le ha de importar lo que suceda con los usuarios con nuestras familias en Jalisco". La siguiente audiencia está programada para el próximo 11 de octubre.

Son cuatro Empresas de Redes de Transporte las que hasta el momento tienen autorización en Jalisco: Siggo Drive, Cabify, City Drive, Easy Taxi. Uber opera protegida por un amparo.

Por su parte, el director Jurídico de la Secretaría de Movilidad, José Luis Quiroz, anunció que se propondrá aumentar al doble la sanción económica para los servicios de transporte que se prestan sin la autorización correspondiente, esto significará pasar a alrededor de 20 mil pesos (265 Unidades de Medida y Actualización). El planteamiento es que no exista derecho a descuento, cancelación o conmutación de la multa.

Hasta el momento han acudido a registrarse los siguientes vehículos:

214 Siggo.

62 Cabify.

63 City Drive.

6 Easy Taxi.

152 prestadores en más de una plataforma.

1,122 Uber.

1,619 total.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA