Van más de mil MDP invertidos en Bienevales

Este calendario 2017 B apoyará a 15 mil estudiantes y ocho mil adultos mayores

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2017).- Del 2013 a lo que va del 2017, la administración estatal de Jalisco ha invertido más de mil millones de pesos en Bienevales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para este calendario 2017B, se apoyará a 15 mil estudiantes y ocho mil adultos mayores, todos beneficiarios nuevos, informo el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso.

La inversión en estudiantes ha sido de 855 millones de pesos hasta el momento, con lo que las familias se han podido ahorrar mil 400 pesos por año, por cada hijo, con más de 231 millones de viajes.

En el aparatado de adultos mayores y personas con discapacidad se ha invertido 380 millones de pesos, con más de 106 millones de viajes realizados.

Hoy el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, hizo una entrega simbólica de Bienevales en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco), con la presencia de decenas de adultos mayores.

Por otra parte, Sandoval Díaz asistió al municipio de Villa Corona para entregar 167 de las mil 531 becas indígenas que tiene contemplado otorgar por parte del Estado.

"Cuando nosotros llegamos, en el 2013, solamente se apoyaba a 300 estudiantes indígenas; hoy vamos por mil 531 y al final de este año, le he pedido a Miguel (Castro Reynoso), que no haya un solo joven indígena en todo el Estado que no tenga apoyo y que no tenga oportunidad para prepararse".

Numeralia

Apoyos en lo que va de la administración

Estudiantes:

257 mil 851 beneficiados.

231 millones 459 mil 800 viajes gratuitos.

Mil 400 pesos de ahorro anual por cada estudiante.

Adultos mayores y personas con discapacidad:

51 mil 414 beneficiados.

106 millones 596 mil 425 viajes gratuitos.

Dos mil 555 pesos de ahorro anual por beneficiario.

Becas indígenas:

Se hizo una entrega simbólica de 167 para jóvenes de los municipios de Autlán de Navarro, Bolaños, Chapala, Colotlán, Chimaltitán, La Huerta, Tomatlán, Tuxpan, Villa Corona, Villa Purificación, Zapopan y Zapotitlán de Vadillo.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR