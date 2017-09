Uber es un punto ciego para el Estado: Aristóteles

La empresa no ha transparentado su información a la autoridad y opera sin transparencia

GUADALAJARA, JALISCO (19/SEP/2017).- Para el Gobierno del Estado, la empresa Uber es un "punto ciego" debido a que, a diferencia de otras plataformas de transporte ejecutivo, no ha transparentado su información a la autoridad y opera sin transparencia.

Así lo afirmó el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien lamentó que no se conozcan ni los padrones de automóviles ni de choferes de Uber, por lo que si ocurriera un caso grave de inseguridad, no podría hacerse mucho.

"Si algo sucediera, como ya sucedió con algún operador o usuario, el margen de la actuación de la autoridad se limita por la falta de información; estos, al amparo de la justicia federal".

El gobernador se reunió ayer con representantes de la compañía, en donde se les volvió a insistir que entren a la legalidad, también con el objetivo de dar una mayor calidad y seguridad a sus clientes.

Advirtió que Uber bajó la calidad de su servicio y eso ha sido expresado por los usuarios, sin embargo, la autoridad estatal no busca limitar a la plataforma.

Dentro de una semana, el gobernador volverá a reunirse con los representantes de Uber.

"Mi gobierno es solidario con los operadores, sabemos que se trata de personas que se ganan la vida de una forma honesta y lo que menos queremos es limitar su capacidad productiva. La controversia no es con ustedes, tampoco con los dueños, sino con el corporativo".

Frase:

"Mi gobierno no busca limitar a Uber, no buscamos incidir en una dinámica digital en la que los usuarios tienen absolutamente todo el derecho de elegir cómo y con quién se transporte. No buscamos inhibir este intercambio digital, por el contrario, buscamos fomentarlo".

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR