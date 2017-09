Inauguran la primera sala de lactancia en el Tren Ligero

La zona preferencial se ubica en la estación San Juan de Dios de la línea 2

GUADALAJARA, JALISCO (19/SEP/2017).- Hoy se abrió la primera zona preferencial para lactancia materna en el Tren Ligero, esta se encuentra ubicada en la estación San Juan de Dios de la Línea 2 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

El director general de Siteur, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez señaló que posteriormente esperan habilitar tres más en estaciones como Juárez, Tetlán y otras que tienen los mayores aforos.

Agregó que la Línea 1 y la futura Línea 3 también contarán con estos espacios, con las mismas características y criterios.

Por su parte, Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) dijo que "el objetivo fundamental es que podamos entender, que la modernidad no debe rebasar a la condición de madre de una mujer y a la naturaleza humana de la propia población. Está comprobado que, un niño que durante los primeros meses recibe lactancia, genera más y mejores defensas, y una mejor probabilidad de desarrollo".

La zona preferencial cuenta con dos sillones de una sola plaza, un lavabo y un cambiador para ayudar a las mamás que utilicen el espacio.

Con estas acciones las autoridades pretenden que la lactancia materna sea vista como un acto natural, que no cause incomodidad y mucho menos despierte morbo entre las personas que rodean a la madre lactante, con el fin de que no sea objeto de discriminación.