Con suspensión, magistrado Celso Rodríguez se mantiene en STJ

El juez seguirá en su cargo hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovió

GUADALAJARA, JALISCO (18/SEP/2017).- El magistrado Celso Rodríguez González permanecerá en su cargo en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo, que promovió por no haber sido ratificado en su segundo periodo conforme a la ley. En sesión del Tribunal este lunes de dio cuenta de la suspensión provisional en favor del ex presidente del Poder Judicial y razón por la cual a la magistrada Rosa María del Carmen López Ortiz no se le asignó sala.

"Tener por recibidos los oficios y darnos enterados de su contenido. En relación de la señora magistrada Rosa María del Carmen López Ortiz tomando en consideración que el magistrado Celso Rodríguez González dentro del recurso de queja 356/2017 le fue concedida la suspensión provisional de los actos reclamados dentro del juicio de amparo 2576/2017. En consecuencia, se reserva la adscripción de la señora magistrada Rosa María del Carmen López Ortiz en virtud de la suspensión provisional concedida", leyó Ricardo Suro presidente del STJ

En el caso del magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández sí tomó posesión del cargo y fue asignado a la segunda sala de STJ y se integró al pleno del Tribunal.

El magistrado Celso Rodríguez González negó que con el recurso promovido busque ser inamovible en el cargo y permanecer hasta cumplir los 70 años, argumentó que busca respeto a la legalidad y se solvente la omisión en la que incurrió el Congreso al no tomarle protesta en 2007 para su segundo periodo en el cargo por diez años.

Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ismael del Toro, afirmó que defenderán el nombramiento de la juez López Ortiz como magistrada y reiteró que lo hecho por el Poder Legislativo fue legal.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS