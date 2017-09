Fiscal pide no usar taxis ejecutivos sin registro en Jalisco

Considera que es necesario replantear los permisos que se dan a estas empresas

GUADALAJARA, JALISCO (17/SEP/2017).- El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, recomendó a los usuarios de plataformas tecnológicas de transporte o taxis ejecutivos –Uber, CityDrive y Cabify están entre las más populares– que dejen de utilizarlas mientras no estén debidamente registradas, con el fin de disminuir los riesgos de sufrir algún delito.

Almaguer hizo la recomendación a un día de que se diera a conocer el hallazgo del cuerpo de Mara, la joven estudiante desaparecida en Puebla el 8 de septiembre, y por cuya muerte un chofer de la plataforma Cabify se encuentra detenido.

“Yo le recomendaría a la población que hagamos un alto en el camino, es decir, dejar de usar (las plataformas), hasta que estas compañías dejen de estar utilizando instrumentos jurídicos, amparos ante instancias federales, para evitar que la autoridad pueda registrarlos y someterlos al orden en que deben de ir”.

El fiscal lamenta que la falta de adhesión a la ley por parte de este tipo de empresas ponga en vulnerabilidad a sus propios choferes. “Es muy complicado apoyarlos porque en muchas ocasiones no apoyan a sus mismos choferes, en otorgarnos los datos que solicitamos para dar seguimiento”.

Además, aunque los representantes de estas compañías aseguren que hacen estudios para elegir a sus choferes para que no tengan antecedentes penales y sean aptos para dar un servicio, mientras esa información no esté compartida con la autoridad, no se puede saber si es verdad lo que dicen.

Almaguer señaló que casos como el de Mara y otros que ocurren constantemente en todo el país, hacen necesario replantear los permisos que se dan a estas empresas, y que todos los niveles de autoridad trabajen en conjunto.