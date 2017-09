Confunde prepago pero celebran mejoras en L1

Ayer empezó a funcionar el pago 100% electrónico en la estación Periférico Norte; los usuarios destacaron la comodidad del nuevo espacio

GUADALAJARA, JALISCO (17/SEP/2017).- Como todos los sábados, Rodrigo López llegó al Periférico Norte para abordar un vagón de la Línea 1 del Tren Ligero y se topó con que la nueva estación ya estaba abierta. Al principio lo desorientó el arranque del cobro, sólo con prepago, en este punto. Sin embargo, una trabajadora del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) le comentó que si tenía tarjeta podía dirigirse directo a los torniquetes.

Lo mismo le ocurrió a Alonso Hernández, quien toma este medio de transporte diariamente. “Está muy improvisado, no hay señalética, la gente apenas sabe utilizar la tarjeta y van a estar confundidos”, afirmó.

Ayer empezó a funcionar el modelo de pago 100% electrónico en este paradero. Los que no contaban con el plástico tuvieron que formar una fila de hasta 25 usuarios para comprar un “Univiaje”, un boleto con código QR que obtuvieron con siete pesos exactos.

María Elena Flores arribó con sus tres hijos. Mientras estaba formada, una empleada del Siteur le ofreció la tarjeta por 20 pesos y un viaje incluido. Ella la compró y se ahorró tiempo de espera.

“Sí se me hace mejor comprar la tarjeta porque yo diario ando yendo y viniendo en el tren. Es más cómodo para mí y mis niños. Yo no la había comprado porque no me habían dicho de ella, si no desde cuando lo hubiera hecho”.

Los pasajeros destacaron la amplitud del nuevo espacio y festejaron que los traslados para llegar al área de abordaje ya no sean tan largos: “Está mucho mejor, cuando todavía no estaba construido salía más lejos, era muy incómodo y tardado. Ahorita sólo salí y ya tomo el camión, aunque ahorita ando norteada”, dijo Verónica.

El titular del Siteur, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, explicó que uno de los objetivos de este cambio es agilizar la entrada en los paraderos, pues en algunos se generan cuellos de botella por la acumulación de los usuarios que depositan monedas en las alcancías.

La estación Periférico Norte recibe 20 mil usuarios al día: 45% cuenta con tarjeta de prepago y el resto cubre el costo del viaje con efectivo.

Los trabajos de ampliación y modernización de la Línea 1 del Tren Ligero registran un avance de 68%; se prevé que estén listos a más tardar en marzo de 2018. En el caso de la estación Auditorio se espera que comience a operar en mes y medio.

Ya que terminen los trabajos de renovación de los paraderos, se sustituirá la actual tarjeta por la InnovaCard, cuya venta comenzará en diciembre. Este artículo será compatible con las rutas empresa.