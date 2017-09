Aristóteles da el Grito por migrantes tapatíos

Pidió un minuto de silencio por las víctimas mortales por el temblor que hace más de una semana azotó al Sur de México

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2017).- Ante unas 15 mil personas y con saldo blanco, según la Secretaría General del Gobierno, el primer mandatario estatal de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, dio el Grito de Independencia en nombre de los héroes patrios y de los jaliscienses que se encuentran en Estados Unidos.

Además, se pidió un minuto de silencio por las víctimas mortales por el temblor que hace más de una semana azotó al Sur de México.

“¡Vivan los héroes que nos dieron Patria. Viva Miguel Hidalgo y Costilla. Viva José María Morelos y Pavón. Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Allende. Vivan los hermanos Aldama. Viva Pedro Moreno. Viva Rita Pérez de Moreno. Viva el Amo Torres. Vivan nuestros migrantes jaliscienses. Viva nuestra independencia. Viva Jalisco. Viva México!”.

El gobernador estuvo acompañado de representantes de los tres niveles de Gobierno, así como de deportistas, medallistas olímpicos y paralímpicos, ganadores de Robomath, los mejores promedios de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, así como artistas, promotores de los derechos de los niños y ganadores de competencias.

La celebración se dio en un evento austero en Palacio de Gobierno, como medida de solidaridad y congruencia con los damnificados por el sismo del 7 de septiembre que dañó principalmente a Chiapas y Oaxaca, por lo que se canceló la tradicional cena que se tenía contemplada para invitados especiales.

Desde la tarde, en la plaza de Armas se tuvo la presencia de un grupo musical que amenizó el momento ante los miles de personas, las cuales también pudieron comer antojitos mexicanos y comprar artículos relativos a la celebración.

Después del Grito, los asistentes presenciaron el show de luces y maping láser denominado México lindo y querido, con la narración de una parte de la historia de México, la cual terminó con la consigna contra el muro fronterizo, así como un espectáculo de juegos pirotécnicos.

VOCES

Las familias y los comerciantes disfrutan los festejos patrios en el Centro

“Aquí nacimos, aquí crecimos, aquí nacieron los nietos. Tengo vendiendo aquí toda la vida, en este lugar vendían mis abuelos, luego lo hicieron mis papás y ahora yo, ha sido toda una tradición. El año pasado no nos dejaron ponernos y el permiso nada más por el día de hoy nos lo repartieron, pero ya casi hasta las seis de la tarde, por eso no me pude traer el pozole pero ahorita que esté listo ya me lo traen. Los tacos y la masa yo creo que a las diez de la noche se me terminan. La verdad la venta está muy bien, pero lo que no está bien es que el Ayuntamiento de Guadalajara nos esté haciendo batallar mucho para poder trabajar”.

Dolores Contreras, comerciante.

“Año con año venimos a conmemorar el Grito de Independencia al Centro. A mi mamá es a la que más le encanta hacerlo, a ella le gusta mucho cantar el Himno Nacional, es bien mexicana y por ella nos venimos todos temáticos para conmemorar a nuestros héroes, que gracias a ellos ahora somos libres. Venimos a degustar nuestra comida típica, a comernos unos buñuelos con atole. Pero el año pasado que no hubo nada estuvo muy triste, l a verdad, antes todo esto se veía lleno de puestos, hoy ya por lo menos hubo algo de vendimia, pero también nos faltaron la birria y las tostadas de pata que siempre nos comíamos”.

Familia Benítez, asistentes a los festejos por el Grito de Independencia.

“Nunca habíamos venido al Centro a festejar el Grito de Independencia y ahora el que nos animó fue el hijo. Nos dijo: ‘¿Y si vamos a ver qué hay?’, y pues ya nos animamos a venir y hasta se trajo a la nuera. Ahorita nos comimos unos taquitos de carne asada con frijolitos porque el lugar tenía mucha gente, se veía muy limpio y nos dio confianza, la verdad están bien buenos. Qué bueno que sí dejaron que los puestos se pusieran este año porque a eso viene uno también, a ver qué se le antoja comer. Ahorita que terminemos de hacer nuestras cosas nos vamos a dar una vuelta para ver qué más hay y qué más se nos antoja”.

Familia Villalobos, asistentes a los festejos patrios en el Centro tapatío.