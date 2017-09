Aprueban compra de mobiliario para oficinas en el Mercado Corona

En un mes la dependencia ya deberá ocupar el cuarto piso del mercado municipal

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2017).- El Comité de Adquisiciones de Guadalajara aprobó la compra de mobiliario de oficina para equipar la nueva sede de la Dirección de Innovación Gubernamental en el Mercado Corona por un millón 959 mil pesos a favor de la empresa Concepto Rojo S.A. de C.V.

Agustín Araujo, presidente del Comité, en un mes la dependencia ya deberá ocupar el cuarto piso del mercado municipal.

"Ya tenemos personal ahí operando el Site porque ya se instaló ahí. También estará una parte del 070 que pertenece a la Dirección de Atención Ciudadana y tendremos unas aulas de capacitación para la Comisaría".

Por otro lado también se avaló la adquisición de 40 armas largas de calibre 5.56 mm marca Adams Arms, modelo GOV-MIL serie Sniper, con recursos de Fortaseg por un millón 369 mil pesos. Estas tienen cañón de 7.5" con ytes cargadores con capacidad de 30 cartuchos

Así mismo se adjudicó de manera directa un paquete de comunicación estratégica por 14 millones 90 mil pesos para campañas en televisión y contenidos en redes sociales, de las medidas de seguridad, protección civil y de salud. Este sólo cubre el resto del año.

"Hay muchísimos temas que tenemos que estar informando. El criterio debe ser un contrato particular que se hace con Facebook con cantidades", señaló al respecto de la partida para pautas en la red social.

"Todos los días tenemos algo que informar y que compartir a la comunidad en redes sociales de lo que está haciendo el gobierno y la Comisaría. Facebook es una herramienta fundamental"

"Utilizamos redes para comunicar temas fundamentales para nosotros que son la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la salud".

Los montos autorizados son: Quiero Media S. A. de C. V., por un millón 300 mil pesos, Telefonía por Cable S. A. de C. V., por un millón 300 mil pesos e Indatcom S. A. de C.V., con cuatro millones de pesos. También Televisora de Occidente S. A. de C. V., con cinco millones 400 mil pesos y Tv. Azteca, S. A. B. de C. V., con dos millones 90 mil pesos.

Otras de las compras autorizadas son el servicio de suministro y convertidores de gas LP para 100 vehículos administrativos, operativos y de emergencia; aparatos lúdicos, juegos y gimnasio al aire libre para equipar seis espacios públicos de la ciudad y mobiliario para las Estancias Infantiles Municipales.

EL INFORMADOR / Virginia Milagros Arenas Rodriguez