Alfaro definirá licencia al cargo en noviembre

El alcalde de Guadalajara dice no tener prisa alguna por ser candidato a gobernador de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2017).- El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, definirá a mediados de noviembre si pedirá licencia al cargo para participar en el proceso electoral del 2018.

Alfaro aseguró que no tiene obsesión o prisa alguna por ser candidato en las elecciones del próximo año.

"Evidentemente dependerá de la decisión que tome y de la ruta que vaya a seguir. Podría yo estar tomando esa decisión hacia mediados del mes de noviembre para definir qué voy a hacer y por supuesto anunciarlo ante los tapatíos y jaliscienses".

Pese a que las dirigencias nacionales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano conformaron el Frente Ciudadano por México, el primer edil tapatío indicó que él ha demostrado que no necesita ayuda de ningún partido político para competir en las elecciones.

"Lo que hecho ya muchas veces y hemos demostrado que podemos ganar elecciones y competir elecciones. No estamos buscando aliados en los partidos pero tampoco quiero generar una postura cuando ahora ni siquiera sabemos qué va a pasar en lo nacional".

"Una vez que lo Nacional se decida, nosotros estaremos en la disposición. Siempre he expresado apertura al diálogo con quien así lo desee, no tenemos problemas. Lo que no vamos a hacer en esta elección es traicionar las ideas y principios que hemos defendido porque entonces condenamos nuestro proyecto al fracaso y nos ha costado mucho"

Alfaro indicó que el proyecto nacional va caminando y que esperan se consolide en los próximos días. Señaló que a él todavía le quedan varios meses de trabajo como presidente municipal.

Las declaraciones del primer edil tapatío suceden luego de que Dante Delgado afirmó que el Frente no se replicaría en Jalisco.

Por otro lado, Enrique Alfaro no descartó que pueda competir en la reelección como presidente municipal.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS