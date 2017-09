Poder Judicial pide 48 MDP para 'bono' de retiro de 6 magistrados

Cada magistrado tiene derecho a recibir un año completo de sueldo más 14 días de salario por cada año trabajado

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2017).- Para cubrir la prestación que tienen los magistrados que dejan el cargo al cumplir 70 años de edad o concluir su periodo, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Estado de Jalisco necesita 48 millones de pesos con los que pagaría a seis magistrados que se han retirado de sus funciones, pero aún no se les da el llamado haber de retiro. El presidente del STJ, Ricardo Suro Esteves, informó que esos recursos están considerados en el anteproyecto de presupuesto 2018 que remitieron al Gobierno del Estado.

El magistrado argumentó que requieren que se les etiqueten esos fondos dentro del presupuesto estatal, pues el STJ no genera ingresos propios y si no se les asignan no contarán con liquidez suficiente. Suro Esteves defendió el pago, negó que se trate de un bono y argumentó que es un derecho que tienen los magistrados por la labor de impartir justicia que realizan durante años y la imposibilidad que tienen al retirarse de litigar por cuenta propia.

“A través de ese haber de retiro el magistrado que deja funciones y que no va a poder litigar por un tiempo se va a sostener con base en ese haber de retiro, que no es un bono, es una prestación que se da por el deber cumplido y por dedicar tantos años de trabajo y estudio a una profesión tan noble como es la de impartir justicia”, expuso.

Al momento de dejar el cargo cada magistrado tiene derecho a recibir un año completo de sueldo más 14 días de salario por cada año trabajado. Este año se pagaron 10 millones de pesos del haber de retiro a los ex magistrados Miguel Ángel Estrada Nava y Alfredo González Becerra, que vía amparo obligaron el cumplimiento de la prestación.

Sobre el tema el secretario de planeación, administración y finanzas Héctor Pérez Partida, advirtió que no habría partidas extraordinarias para que el STJ pague esta prestación y adelantó que el incremento presupuestal que recibirá no superará cuatro por ciento.