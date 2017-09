Avalan integración de Comisión de Sistema Anticorrupción

El pleno del Congreso aprobó nueve perfiles, impulsados por académicos y organizaciones civiles

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2017).- El pleno del Congreso del Estado designó a los nueve integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado. Se integró con cinco perfiles propuestos por instituciones académicas y cuatro impulsados por organizaciones civiles y empresariales.

Se nombró a Juan Gerardo de la Borbolla Rivero, rector de la Universidad Panamericana, Mara Robles Villaseñor rectora de Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, el investigador Roberto Arias de la Mora del Colegio de Jalisco, Raúl Ernesto Quintero Peña postulado por Centro Universitario UTEG y Héctor Manuel Robles Ibarra rector de la Universidad Enrique Díaz de León.

Desde organizaciones civiles llegaron a la comisión: María Isabel Lazo y René Rivial propuestos de Cámara de Comercio de Guadalajara, Isabel Sepúlveda de Coparmex y el periodista Diego Petersen impulsado por Jalisco Cómo Vamos.

Tras la aprobación de nombramientos dos de los participantes en el proceso, Jorge Carlos Ruíz Moreno y Waldo Getsemani Ibarra Reyna, integrantes de una agrupación llamada Contraloría Ciudadana Independiente, increparon a los diputados cuestionado que empresarios presentaron propuestas.

“Es lastimoso para toda la sociedad que esté pasando esto, el gran problema es que sigue la simulación y engañando a la ciudadanía” dijo Ruíz Moreno quien dijo que analizarán impugnar los nombramientos.

Por su parte, Augusto Chacón Benavides, director de Jalisco Cómo Vamos, destacó la calidad de los perfiles designados, aunque apunto que le sorprendió que no tuvieran cabida académicos propuestos por la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

“Me parece que es un buen cuadro pudo haber el Congreso haber corrido algunas cortesías con universidades importantes como la Univa y el Iteso decidieron no hacerlo sus razones tendrán, pero me parece que no luce mal” precisó Chacón Benavides.

A los designados no se les tomó protesta. La sesión de pleno se declaró en receso para que sesionen las comisiones legislativas y aprueben los dictámenes de las reformas secundarías del Sistema Anticorrupción.

SABER MÁS

La Comisión Seleccionadora tendrá como responsabilidad elegir a los integrantes del Comité de Participación Social del SEA que tendría facultades para participar en los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, Fiscal General, Auditor y Magistrados. Los cargos de la comisión son honoríficos y serán por tres años.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS