Niegan pacto entre PRI y MC para nombrar magistrados

El secretario general, Roberto López Lara, rechaza que el Ejecutivo haya cabildeado a favor de Gonzalo Julián Rosa

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2017).- Entre el PRI y Movimiento Ciudadano no existe un "pacto de impunidad" para repartirse posiciones en el Poder Judicial aseveró el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, luego de las acusaciones hechas por el coordinador del PAN en el Congreso, Miguel Monraz, que denunció una alianza entre priistas y emecistas para concretar la toma de protesta de dos nuevos magistrados del poder judicial. López Lara rechazó que el Gobierno estatal haya cabildeado a favor del nombramiento de Gonzalo Julián Rosa Hernández, por su parentesco con el Gobernador.

Sobre la crisis política del Legislativo, tras la remoción de la Mesa Directiva y la polémica por los nombramientos de magistrados, el secretario general aseguró que es respetuoso de los asuntos internos del Congreso y dijo confiar en que el conflicto no afecte la aprobación de las reformas secundarías del Sistema Anticorrupción.

"Es un tema meramente del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo está ajeno de la disputas o conflictos que haya este poder no interferimos. El ahora magistrado Gonzalo Rosa es jurista de toda la vida ha sido nombrado hasta por el Partido Acción Nacional en su momento fue propuesta de ese grupo parlamentario en 2008, cuando fue magistrado electoral. De los 52 inscritos era de los tres o cuatro perfiles mejores" dijo el funcionario estatal.

El secretario negó que esté fracturado el diálogo con el PAN y argumentó que ha tenido comunicación con el presidente del comité estatal.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial Ricardo Suro Esteves informó que no han sido notificados de la suspensión habría obtenido Celso Rodríguez González, con la que podría permanecer en el cargo de magistrado en tanto se resuelve el amparo que promovió.

El magistrado presidente recordó que el Poder Judicial retomará actividades hasta el lunes, cuando en sesión extraordinaria del STJ, se pudiera notificar de la suspensión o tomar protesta a como magistrada a Rosa María del Carmen López Ortiz en el lugar de Celso Rodríguez y a Gonzalo Julián Rosa en sustitución de Juan José Rodríguez López

"Habrá que ver la situación legal si es que en verdad existe esa suspensión de la que se ha hablado, es inhábil el día de hoy y está cerrado el Supremo Tribunal. Hable con él (Celso Rodríguez) me comentó que existía esa suspensión, pero repito la comunicación oficial yo no la he tenido a la vista en copia certificada de esa resolución de la que se habla. Todavía no se ha reconocido a López Ortiz como magistrada, eso será hasta la sesión del pleno que está convocada para el próximo lunes" abundó Suro.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS