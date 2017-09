Tribunal de Jalisco, sin notificación de suspensión a Celso Rodríguez

Ricardo Suro adelanta que el STJ no ha sido informado sobre el juicio con el que el magistrado podría permanecer en el cargo

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2017).- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) no ha sido notificado de la suspensión obtenida por Celso Rodríguez González, con la que podría permanecer en el cargo de magistrado en tanto se resuelve el amparo que promovió, informó el presidente del Poder Judicial estatal Ricardo Suro Esteves. Explicó que el STJ no ha sido emplazado dentro de ese juicio de amparo.

El magistrado presidente recordó que este jueves y viernes son días inhábiles en el Poder Judicial, por lo que sería hasta el lunes, en sesión extraordinaria del STJ, cuando se pudiera notificar de la suspensión o tomar protesta a como magistrada a Rosa María del Carmen López Ortiz en el lugar de Celso Rodríguez y a Gonzalo Julián Rosa en sustitución de Juan José Rodríguez López.

“Habrá que ver la situación legal si es que en verdad existe esa suspensión de la que se ha hablado, es inhábil el día de hoy y está cerrado el Supremo Tribunal. Hable con él (Celso Rodríguez) me comentó que existía esa suspensión pero repito la comunicación oficial yo no la he tenido a la vista en copia certificada de esa resolución de la que se habla. Todavía no se ha reconocido a López Ortiz como magistrada, eso será hasta la sesión del pleno que está convocada para el próximo lunes” abundó.

El titular del Supremo Tribunal avaló la decisión del Congreso de tomar protesta a Rosa María del Carmen López Ortiz, argumentó que si el Poder Legislativo no había recibido oficialmente la suspensión, no tenía impedimento para el nombramiento y toma de protesta.

