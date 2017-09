Personal de hospitales civiles denuncian carencia grave de insumos

Se ven en la necesidad de pedirles a los familiares de los pacientes que compren lo que se necesita

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- Personal de los Hospitales Civiles de Guadalajara denuncia una carencia grave de insumos para realizar sus labores habituales.

Esta situación ha sido la constante durante todo el año y no ven para cuándo termine, según comentó una decena de personas entrevistadas, entre personal de salud y pacientes del Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde".

Una enfermera aseguró que les falta de todo, desde alcohol hasta tubos de laboratorio, por lo que se ven en la necesidad de pedirles a los familiares de los pacientes que compren lo que se necesita.

"Vasitos para muestras, jeringas, alcohol no hay, a veces tenemos que comprar nuestras propias botellitas de alcohol para poder trabajar, gasas hay veces que nos dan pocos paquetitos para una sala donde tenemos hasta siete pacientes entubados que necesitamos estar aspirando y aspirando".

Otra enfermera comentó que esta carencia se ha ido intensificando desde hace un par de meses, y aunque a veces se apela a lo que los familiares puedan traer, no siempre tienen posibilidades para hacerlo, pues algunos vienen del interior del Estado o de otras entidades y no traen suficiente dinero.

Por ejemplo, los pacientes con diabetes que deben medir su azúcar todos los días, no pueden hacerlo por falta de tiras de lancetas.

"Tenemos dos meses que no hay, eso sí ya el paciente tiene que comprarlas y también las farmacias de por aquí se aprovechan y cobran más caro".

Aseguran que la respuesta de sus superiores es que simplemente no hay insumos y que trabajen con lo que tengan.

El esposo de una señora que acudió ayer a realizarse unos análisis de sangre, denunció que la enfermera utilizó un algodón sin alcohol, y al preguntarle le dijeron que no tenían, lo que les pareció raro al ser el laboratorio de un hospital.

"A mí me pidieron un bisturí y aquí se quedó, fajas, gasas, jeringas, varias cosas. Me operaron de la vesícula, no me acuerdo cuánto se gastó porque la que salía era mi abuela... ya cuando salimos no traíamos ni para el taxi", comentó una paciente del municipio de Tizapán el Alto.

Director niega que situación se haya salido de control

En entrevista con el director general del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que en ocasiones sí hacen falta insumos, pero la situación no es permanente, por lo que el hospital funciona con regularidad.

Dijo que sólo en situaciones extraordinarias se pide a los familiares de pacientes que compren sus propios insumos que no se cubren en el Seguro Popular, o alguno de alta especialidad, pero no es algo que se realice de manera habitual.

"Definitivamente el hospital está teniendo su productividad habitual en estos momentos, tampoco descarto que sí existan en algunos momentos insuficiente material".

Lo que reconoció fue que a lo largo del 2017 ha crecido en 15% la demanda asistencial en ambas unidades hospitalarias, debido a que reciben pacientes que no son atendidos en otros nosocomios de otras regiones sanitarias de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Habló de la situación que se ha vivido por la derivación de mujeres en trabajo de parto por parte del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, donde en los últimos meses se ha vivido una crisis para atender a las embarazadas y sus bebés.

"El Hospital Civil está de alguna manera soportando una afluencia de pacientes histórica en ambas unidades, y eso evidentemente significa la necesidad de muchos más insumos, pero en ningún momento se ha negado la atención a un solo paciente o se ha negado el estar programando cirugías".

Demanda falta de pago del Seguro Popular

Pérez Gómez manifestó que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) le debe por lo menos 400 millones de pesos al hospital, por concepto de la atención a derechohabientes del Seguro Popular.

Hasta el momento, la institución ha recibido 200 millones de pesos correspondientes al 2017, cuando el convenio con el Seguro Popular para este año es de 846 millones de pesos.

"En la medida en que no nos pague puntualmente el REPSS, y esto sí lo quiero remarcar, en la medida en que no cumplan con estos compromisos van a tener en serias dificultades a instituciones como el Hospital Civil; nosotros no le hemos negado la atención a nadie, pero el reclamo de proveedores es cada vez más intenso".

FRASE

"Cuando crece la demanda asistencial como la nuestra, que de suyo ya se encuentra a tope en cuanto a la capacidad de recepción de los pacientes, se puede generar en algún momento el que exista también mayor necesidad de insumos diversos".

Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara.

EL INFORMADOR / Thamara Villaseñor