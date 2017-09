Crisis en Congreso por relevo de magistrados

Diputados priistas y emecistas se aliaron para destituir de la Mesa Directiva al panista Miguel Ángel Monraz

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2017).- El relevo de magistrados en el Poder Judicial del Estado detonó una crisis política en el Congreso local.

Las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) chocaron contra la del Partido Acción Nacional (PAN), que perdió la presidencia de la Mesa Directiva y se quedó sin posiciones clave en la estructura del Poder Legislativo.

La disputa inició la madrugada del miércoles. El panista Miguel Ángel Monraz, entonces titular de la mesa, no quiso arrancar una sesión en la que se buscaba tomar protesta a Rosa María del Carmen López Ortiz y a Gonzalo Julián Rosa Hernández como integrantes del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Ante la negativa, la bancada de MC intentó que el diputado Augusto Valencia encabezara el acto.

Luego del conflicto que generó esta medida, se declaró un receso que se interrumpió hasta el mediodía de ayer, cuando priistas y emecistas se aliaron para consumar la destitución de Monraz y designar a Ismael del Toro como presidente del Poder Legislativo. Más tarde concluyeron el nombramiento de Rosa Hernández y López Ortiz.

El legislador albiazul reconoció que el Congreso no fue notificado oficialmente de la suspensión en favor de Celso Rodríguez, ex presidente del STJ que se niega a dejar el puesto, pero resaltó que la publicación de esta resolución, incluso en internet, era suficiente para no avalar la llegada de la magistrada López Ortiz.

En otra sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron quitarle posiciones al PAN en la estructura administrativa del Congreso. Se retiró del cargo a los directivos de las áreas de Recursos Humanos y Servicios Generales, a quienes según Del Toro se les perdió la confianza. Estas posiciones se entregaron a perfiles afines al Partido Nueva Alianza (Panal) y al diputado independiente Hugo Rodríguez.

En el acuerdo tras el cual se removió a Monraz de la Mesa Directiva se señaló que tuvo omisiones en su labor y que no fue diligente para llevar a buen término los asuntos jurídicos.

Debido a la disputa en el Legislativo, no avanzó la primera parte de las reformas anticorrupción que los diputados se habían comprometido a concretar este miércoles, por lo que deberán retomar el tema hasta hoy.