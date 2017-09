Macrobús y Tren Ligero extienden su horario durante noche del Grito

Los últimos trenes de la Línea 1 saldrán a las 00:30 hrs; de la Línea 2 a las 00:50 hrs

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- Con motivo de la celebración del Grito de Independencia, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) prolongará el horario de sus servicios para facilitar el traslado de los ciudadanos que asistan a las festividades del centro tapatío.

La Línea 1 del Tren Ligero tendrá la última salida de trenes a las 00:30 horas (12:30 am) en las estaciones de Periférico Norte y Periférico Sur; mientras que en la Línea 2, los últimos trenes tendrán salida a las 00:50 horas (12:50 am) en las estaciones de Tetlán y Juárez II.

El último transbordo entre las Líneas 1 y 2, en la Estación Juárez será a las 00:50 horas (12:50 am), mientras que la última salida para transbordar a la Línea 1, de Plaza Universidad a Estación Juárez, será a las 00:40 horas (12:40 am); de Plaza Universidad a Tetlán a las 00:51 horas (12:51 am); y de San Juan de Dios a Tetlán a las 00:52 horas (12:52 am).

Por su parte, el Macrobús tendrá la última salida de unidades de las terminales Fray Angélico y Mirador a las 23:40 horas; a las 00:00 horas (12:00 am) pasará por la estación San Juan de Dios en ambos sentidos, para concluir su servicio a las 00:25 horas (12:25 am).

El sábado 16 de septiembre la operación del Tren Ligero y del Macrobús regresará a su horario habitual, de 5:00 a 23:00 horas.

El Siteur hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga el orden en todo momento dentro de las instalaciones, así como a no ingresar con bebidas embriagantes o bajo los efectos del alcohol.