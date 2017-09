Piden seis nuevos peritajes por presunto abuso en kínder de Chapala

Los padres de los menores solicitan los exámenes, pues insisten que también fueron víctimas

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- Los padres de seis menores de edad cuyas familias señalaron que sufrieron abuso sexual en el kínder Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, en Chapala, solicitaron que se les aplicaran exámenes a sus hijos pues insisten en que también fueron víctimas, expuso el fiscal Regional, Raúl Sánchez Jiménez.

"La Fiscalía de Derechos Humanos hace la investigación donde al parecer los sicólogos no aprecian más, mas los papás siguen diciendo que sus hijos sí fueron (abusados), no confían, entonces se les pide que acudan, que denuncien y ordenamos otro dictamen para que se determine si sí fue o no fue".

El pasado 17 de julio se informó de una serie de denuncias interpuestas desde abril por padres de familia del kínder Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, donde se señaló que una maestra de inglés, Ana "N", de 29 años, había abusado sexualmente de once menores.

Algunos padres notaron conductas extrañas en sus hijos, de lo que se descubrió que presuntamente la mujer los desnudaba, tocaba, los ponía a bailar y llegó a penetrar con objetos al menos a uno de ellos.

Las autoridades solicitaron peritajes andrológicos, ginecológicos y sicológicos, los cuales pueden durar algunos meses, razón por la cual los resultados se dieron a conocer hasta julio. Lo que se descubrió fue que los exámenes andrológicos y ginecológicos arrojaron negativo; sin embargo, sí dieron positivos los dictámenes sicológicos en tres de los once niños.

Ahora, ante las demandas de las familias de seis menores más, las autoridades solicitaron antes que presenten sus denuncias para poder entonces pedir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que realice los dictámenes, con los que los padres de familia tendrán mayor tranquilidad, dijo Raúl Sánchez. "Se les invitó, están denunciando por otros seis. Así como de los otros nada más resultaron tres, aquí hay que ver cómo resultan".

Sobre el presunto vínculo de Ana "N" con con Benjamin Creamer, un pederasta estadounidense que ha sido visto, según reportes, en Chapala y Ajijic, el fiscal informó que actualmente no se ha logrado establecer tal relación, sobre si ella le proporcionaba fotos y videos de los menores.

"No se ha descartado ninguna línea de investigación pero todavía no encontramos algún indicio que haya habido videos o imágenes relacionadas con los menores".

El 18 de julio se giró orden de aprehensión contra Ana "N" por el delito de abuso sexual infantil agravado, a quien se detuvo a las 01:30 horas de ese día.