Magistrados defienden legalidad de sus nombramientos

Señalan que llegan respaldados por su trayectoria, no por parentescos o afiliaciones

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- Los nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gonzalo Julián Rosa Hernández y a Rosa María del Carmen López Ortiz, defendieron la legalidad de sus nombramientos y se dijeron ajenos al conflicto político en medio del cual les tomó protesta en el Congreso. Gonzalo Julián Rosa minimizó los señalamientos de que llega al cargo impulsado por el PRI, por su parentesco con el gobernador. Argumentó que tiene una amplia carrera dentro del Poder Judicial.

"Cuando yo fui magistrado por primera vez el señor gobernador estaba en la secundaria, yo he trabajado en la Corte tengo de abogado lo que el señor gobernador tiene de vida, tenemos una carrera y profesión distinta. Pueden ver mis sentencias en el Tribunal Electoral, dicte casi 700 sentencias nomas me revocaron una y dicte resoluciones contra todos los partidos", expuso.

El magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández es tío de la esposa del gobernador Lorena Arriaga. Fue removido del Tribunal Electoral estatal luego de una reforma y demandó el pago de 20 meses de sueldo.

Por su parte, la magistrada Rosa María del Carmen López Ortiz negó ser cuota del Partido Movimiento Ciudadano, sostuvo que llega al puesto respaldada por su trayectoria al interior del Poder Judicial. La magistrada aseveró no tener conocimiento de la suspensión concedida al saliente magistrado Celso Rodríguez y dijo confiar en las decisiones que tomó el Congreso y el trámite que tengan los recursos presentados

"No tengo ningún conocimiento de algún amparo y confió en las autoridades creo que ellas sabrán actuar y confío en nuestras autoridades. La verdad es que yo me debo a mi trabajo a la ciudadanía y prueba de ello es que tengo una carrera judicial y es lo que me respalda. Desconozco la esa situación (la suspensión en favor de Celso Rodríguez) no estoy enterada y espero y confío en nuestras autoridades" puntualizó López Ortiz.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS