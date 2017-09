Detienen a presunto implicado en fraude del Guadalajara World Trade Center

Una empresa de José Luis Pelayo Gutiérrez facturó supuestos servicios corporativos

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- Este martes fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Jalisco, José Luis Pelayo Gutiérrez, por presunto delito de administración fraudulenta, en relación con el Guadalajara World Trade Center (GWTC) y sus empresas subsidiarias.

Una empresa de Pelayo Gutiérrez, estuvo facturando de manera constante supuestos servicios corporativos al GWTC, siendo que la misma se dedica a la venta de productos para la industria del calzado. Aparentemente, esta fue la manera de obtener “dividendos”, sin tener que repartir a los demás accionistas.

Cabe recordar que desde hace algunos años, el notario Mario Humberto Torres Verdín, quien fungía como abogado de la empresa, se hizo del control de ésta, a través de maniobras dudosamente legales y en ello involucró a algunos accionistas, que le han servido de fachada para obtener beneficios en lo personal, en contra de la transparencia, institucionalidad y equidad en el manejo de la empresa.

Personas cercanas a la empresa indican que durante más de cinco años no se ha repartido un solo peso de dividendos y fue precisamente a través de estos mecanismos fraudulentos que Torres Verdín autorizó la entrega de cantidades millonarias a sus aliados, entre ellos a José Luis Pelayo Gutiérrez, sin que los demás accionistas que no entraron en este esquema hayan recibido cantidad alguna.

Pese a contar con una orden de aprehensión, el señor Torres Verdín no fue detenido en esta ocasión, pues es el único que promovió un amparo para evitarlo, mientras que las demás personas que participaron en ese esquema, presuntamente fraudulento, como lo fue Pelayo Gutiérrez, no fueron beneficiados por ese amparo, ya que Torres Verdín sólo lo promovió para él y no para los demás.

El pasado día 18 de julio, durante asamblea general de accionistas de GWTC, por mayoría se renovó el consejo de administración y le fueron retirados todos los poderes y facultades, tanto el señor Torres Verdín como Pelayo Gutiérrez, según consta en publicación hecha el 19 de agosto en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

Así como Pelayo Gutiérrez, se presume que existen otros accionistas, que han realizado operaciones similares.