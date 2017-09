Problemas con prepago, causa de retrasos en Troncal Artesanos

El Observatorio Ciudadano pide a la empresa encargada resolver las fallas o cambiarlo

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- Al calificarlo como un problema grave el del sistema de prepago en la Troncal Artesanos, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco pidió a la empresa encargada del mecanismo, Tarjetas Inteligentes S.A. (TISA), resolver las fallas, ya que son un factor que causa un retraso de 28% en cada recorrido, ocasionan un desfase en las frecuencias de paso, se genera contaminación y horas hombre perdidas.

"Quisiéramos hacer un llamado al Gobierno del Estado para que pronto solucione está problemática de alguna forma, ya sea que la empresa que se tiene (contratada) resuelva cómo está funcionando o que rápidamente se cambie a otra empresa", manifestó Enrique Dueñas, coordinador del organismo.

En un trabajo realizado en campo, explicó, se detectaron usuarios que al abordar tienen problemas para que la tarjeta de prepago sea leída; también con las alcancías hay dificultades. De acuerdo a sus mediciones, los pasajeros tardan entre dos y cuatro minutos en pagar cuando suben al camión.

"Los choferes en muchas ocasiones decían: Pásale, pues esto no sirve. Es una de las áreas de oportunidad más grande del nuevo Sistema Integral de Transporte (Sitran), el que se resuelva la situación del pago electrónico o de las alcancías, que también vimos que fallan".

Además, el coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco señaló que los boletos que emiten las máquinas no están foliados, carecen de razón social, ni siquiera imprimen la hora correcta de emisión, "creemos que en específico el pago electrónico es un problema muy grave en el sistema de transporte".

Después de más de cuatro meses del inicio de la operación de la Troncal Artesanos, opinó, el tema de prepago debería estar resuelto.

También detectaron que no es sencillo ubicar los sitios donde se puede adquirir la tarjeta de prepago, falta información y señalética que indique los puntos de venta, dijo.

"Yo tuve una (tarjeta), personalmente, que no la leían sus torres que son las que leen las tarjetas. El usuario al preguntarle te dice: Yo no uso tarjeta, debido a que tienen una problemática que me afecta el poderme subir a la unidad. Entonces, todo mundo está pagando en efectivo".

De acuerdo al director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, sólo 15% de los usuarios de la Troncal Artesanos, primero de los 18 corredores de la ruta empresa, utilizan tarjeta de prepago.

Dueñas subrayó que deberán realizarse las correcciones necesarias, porque se pretende utilizar un sólo sistema de pago para el transporte público de la ciudad.

Pidió el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, que ponga atención en el tema de pago electrónico, "sobre todo al proveedor que entregó esos equipos, que si los equipos no están funcionando tomen cartas en el asunto o, se pida la convocatoria de otros proveedores que existen que están probados eficientemente sus sistemas".

Incluso, consideró que la problemática con el mecanismo de pago electrónico le debe estar generando pérdidas a la empresa Alianza de Camiones de Tlaquepaque, concesionaria de la Troncal Artesanos.

En estos momentos operan en el modelo ruta empresa el corredor Artesanos y las rutas complementarias C06 y Turquesa.

"Mucho del problema de la frecuencia de paso es debido al deficiente sistema de pago electrónico que se tiene... Esto hace que en las paradas los vehículos a la hora que esté abordando el pasajero tardan de dos a tres, a cuatro minutos, dependiendo de la gente que está pagando electrónicamente".

Enrique Dueñas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco.

