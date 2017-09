Congreso de Jalisco toma protesta a magistrados

Se trata de Gonzalo Julián Rosa Hernández y Rosa María del Carmen López Ortiz

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- Luego de consumarse el relevo en la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el pleno del Poder Legislativo tomó protesta a Gonzalo Julián Rosa Hernández y a Rosa María del Carmen López Ortiz como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, en lugar de Juan José Rodríguez López y Celso Rodríguez González, quien tendría una suspensión vigente para mantenerse para no ser removido del cargo.

En la sesión extraordinaria, Ismael del Toro, presidente de la nueva Mesa Directiva, aseveró que el Congreso no ha sido notificado oficialmente de la presunta suscepción en favor de Rodríguez González, negó que la toma de protesta haya sido ilegal.

“No hay ninguna suspensión que se haya notificado a este Poder Legislativo, se tiene conocimiento por la página de internet que hay un acuerdo en el que el tribunal le dice al juzgado, no al Congreso, que está mal otorgada su suspensión. Es decir, ni siquiera involucra al Poder Legislativo” expuso el coordinador emecista.

El legislador insistió en que todas decisiones que se tomaron en las sesiones extraordinarias de este miércoles son legales, descartó que la confrontación con la bancada del PAN ponga en riesgo la aprobación de las leyes secundarías del sistema anticorrupción del estado.

Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Miguel Monraz Ibarra, acusó que la remoción de la Mesa Directiva que él presidía fue ilegal. Aseveró que detrás de la urgencia para consumar la toma de protesta a los magistrados hay negociación entre el gobernador, Aristóteles Sandoval, y el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.

Monraz rechazó que se haya reunido con los abogados defensores de Celso Rodríguez y argumentó que su intención, al pretender no tomar protesta a la magistrada López Ortiz, era conocer los alcances de la suspensión que insistió obtuvo el ex presidente del Poder Judicial. Monraz reconoció que el Congreso no ha sido notificado formalmente de la suspensión.

