Ahorran familias hasta 550 pesos por alumno con mochilas y útiles gratis

El Gobierno puntualiza que es uno de los programas que coadyuvaron para reducir la pobreza en Jalisco, tras la última medición del Coneval

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2017).- El Programa de Mochilas con los útiles permite un ahorro de entre 350 y 550 pesos por alumno. Así lo precisó Moisés Maldonado Alonso, director de Programas Sociales en Jalisco. Subrayó que es de gran beneficio para los padres de familia que tienen más de un hijo en los niveles de educación básica, “es un ahorro importante en los meses de agosto y septiembre”.

Subrayó que la entrega es en especie, porque así lo decidieron los padres de familia, quienes ven complicaciones en que el apoyo sea a través de otras alternativas, como los vales, que en su momento fueron considerados por el Ejecutivo estatal, ante las bajas ventas que reportaban algunas papelerías.

La propuesta se descartó porque detectaron que los vales dificultaban la compra de útiles. “Los padres decían: ‘No, eso es más complicado, me implica más gasto. No tengo la misma cantidad de útiles y termino poniendo más dinero’. Para evitar esas complicaciones, lo ideal es que se entregue directo a los estudiantes”.

Este programa nació en 2013 con un millón 432 mil beneficiarios. En este 2017 apoya a un millón 594 mil. En otra arista, de 2013 a la fecha, el Gobierno del Estado ha destinado 775.8 millones de pesos al programa, a través del cual se apoya a todos los estudiantes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. En resumen, nació en el arranque de la actual administración, con los ahorros obtenidos a través de las primeras 10 medidas de austeridad implementadas (de acuerdo con las autoridades estatales, en su primer año se logró una bolsa cercana a los 100 millones de pesos, principalmente de la subasta de vehículos lujosos o innecesarios).

En ese año se destinaron 95 millones de pesos para apoyar a un millón 432 mil estudiantes con mochilas y útiles escolares gratuitos. Para este año se destinarán un total de 180.9 millones de pesos y se beneficiará a un millón 594 mil alumnos. Con este total de beneficiarios se supera el estimado de población potencial, el cual era de un millón 587 mil para este año.

Sin embargo, sólo en el año 2013, el presupuesto del programa se cubrió con ahorros estatales. Las reglas señalan que el total de la bolsa es aportada en conjunto con los municipios, quienes deben aportar el 50% del costo.

El director de Programas Sociales de Jalisco informó que se proyecta mantener el mismo presupuesto para 2018, debido a que ya alcanzó una cobertura total; sin embargo, se tienen contempladas algunas mejoras a los materiales que se entregan a los estudiantes.

“El programa ha ido mejorando con las evaluaciones y la retroalimentación por parte de los padres de familia. Año con año se entrega la lista oficial de útiles y una mochila. En 2013 teníamos unas mochilas rojas por ahí, un poco frágiles; en realidad, de una calidad más baja. Pero año con año hemos ido mejorando la calidad del producto que se entrega a los alumnos”.

Además de ser rojas, motivo que provocó críticas por estar relacionadas al partido que gobierna el Estado, éstas tenían los logos del Gobierno de Jalisco y los municipales, lo que no fue bien recibido por los beneficiarios, sumado a que resultaron de mala calidad.

Debido a esto, a partir de 2014 se decidió contar con nuevos modelos, y posteriormente eliminar los logos de los gobiernos. “Se mejoraron y reforzaron las mochilas. Este año, por parte del Estado, no tienen ningún logo. Esto también lo detectamos, porque comentaban a veces (estar en desacuerdo con el diseño o los colores)”.

Acentuó que ya se han realizado algunas mejoras a los útiles; sin embargo, reconoció que se deberá contar con una mayor calidad.

Impactos del programa

Año Presupuesto Beneficiarios 2013 95 millones de pesos 1’432,440 2014 130 millones de pesos 1’587,440 2015 195.2 millones de pesos 1’548,642 2016 174.6 millones de pesos 1’572,057 2017 180.9 millones de pesos 1’594,920

Fuente: Sedis.

ANALIZA AMPLIAR LISTA

Tras reconocer que los padres de familia deben hacer un gasto adicional en la compra de útiles, debido a que el apoyo otorgado por el Gobierno estatal sólo cubre la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Maldonado Alonso detalló que analizan ampliar esta lista, pero sólo en número de cuadernos.

Actualmente se entregan alrededor de cuatro cuadernos de cuadrícula y uno de rayas, y la intención es incluir uno o dos cuadernos más, así como mejorar la calidad, “pero básicamente el programa ahorita está en su nivel óptimo en cuanto a los productos que incluye el paquete, por eso estimamos que se mantenga el mismo monto”.

Otro de los aspectos a mejorar es que las escuelas atiendan el llamado de solicitar los útiles que se encuentran en la lista oficial.

Remarcó que la importancia es evitar un gasto adicional a los padres de familia, “ellos complementan el paquete básico que se entrega, eso es una realidad; los padres adquieren otros productos, pero precisamente, el ahorro que tienen con los útiles que ya se entregan de manera regular, pues bueno, eso digamos que les ayuda a mantener el otro recurso que tenían para completar (lo que les piden en la escuela)”.

Pretenden mejorar las fechas de entrega

Aunque el programa ya tiene cinco años en operación, no ha podido resolverse uno de los principales problemas, que es el retraso en la entrega de los paquetes escolares, los cuales llegan a los alumnos después de semanas de iniciado del ciclo escolar.

El director de Programas Sociales aseguró que el Gobierno estatal entregó en tiempo las mochilas y los útiles a los municipios; sin embargo, los ayuntamientos en ocasiones se retrasan porque algunos incluyen uniformes y zapatos.

Tras el corte de la primera semana de clases, los municipios habían reportado una avance superior al 60%, por lo que destacó que se necesita mejorar en este aspecto, “como siempre, estar muy atentos en las fechas de entrega; es decir, entregar antes de que salgan de vacaciones en algunas escuelas y que quede muy bien armado el paquete en tiempo y forma. A nosotros nos preocupa mucho que, a veces, los padres de familia reciban los útiles tarde”.

El objetivo de mejorar los tiempos de entrega es para que los papás no hagan un gasto mayor por la incertidumbre de las fechas en que llegan sus útiles, “sobre todo en la zona metropolitana tardan más por la extensión territorial”.

Más transparencia

Pese a que Jalisco es uno de los dos Estados que obtuvieron una calificación óptima relacionada a la implementación de los programas sociales, de acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, aún tiene pendiente fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, revela el informe de la asociación Gestión Social y Cooperación.

Disminuye deserción escolar

La disminución de la deserción escolar, uno de los principales objetivos del programa de Mochila con los útiles, sí ha tenido un comportamiento a la baja.

El gobernador Aristóteles Sandoval consideró que este programa es uno de los que ha contribuido para evitar que los niños y adolescentes abandonen la escuela.

Según el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo en Jalisco, actualmente se cuenta con el menor nivel de abandono, si se toman en cuenta los últimos siete años. En 2011, en primaria, éste se encontraba en .92%; en 2013 aumentó a 1.18%, pero en los siguientes dos años comenzó a disminuir hasta ubicarse en diciembre del año pasado en .84.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación también ha disminuido la deserción a nivel secundaria, la cual pasó de 6.9% en 2011 a 4.7% durante el año pasado. La meta para este año es reducirla a 4.3 por ciento.

Abandono escolar en nivel primaria

2011 2012 2013 2014 2015 2016 0.92% 0.98% 1.18% 1.02% 1.06% 0.84%

Abandono en secundaria

2011 2012 2013 2014 2015 2016 6.90% 6.55% 5.59% 5.62% 5.26% 4.70%

Fuente: MIDE Jalisco.

CLAVE

El costo

Estudio. De acuerdo con una encuesta realizada en 2014 por un equipo de consultores externos, sobre la relación de Mochilas con los Útiles y la disminución de la deserción escolar, 35% de los padres de familia beneficiarios en la zona metropolitana respondieron haberse planteado la posibilidad de que sus hijos abandonaran la escuela por falta de recursos, mientras que el resto (65%), respondió que no.

Programa. Cuestionados con relación a si el programa promueve que los estudiantes continúen sus estudios y no abandonen la escuela, 63.3% opinó que sí, porque los apoya con los materiales que necesitan para estudiar. Por su parte, 19.5% remarcó que el programa contribuye en algo para lograr ese fin. “El porcentaje de beneficiarios que opinan que el programa promueve mucho que los niños continúen estudiando se concentra en los niveles más bajos de ingreso”.

Ampliación. La empresa consultora realizó la misma pregunta a personas que no eran beneficiarias del programa, como directores, maestros y propietarios de papelerías. De éstos, 40% consideró que el programa promueve “en algo” que no abandonen la escuela, pues recordaron que hay otros factores que influyen en la deserción escolar. El 26% comentó que ayuda en mucho a que no abandonen la escuela, y el 13% dijo que no contribuye a este fin.

TESTIMONIO

“Nos sirve de mucho, pero…”

La señora Dulce Magaña es madre de un alumno de sexto año de primaria, de una escuela ubicada en la Colonia Morelos. Es la tercera ocasión que su hijo recibe los apoyos; sin embargo, considera que se debe poner mayor atención a la lista de los útiles, principalmente en los cuadernos, pues no cumplen con las especificaciones solicitadas por las escuelas. “(El programa) nos sirve de mucho, pero más nos serviría que nos dieran lo que necesitan… porque nos dan cuadernos que a veces no son los que piden. Que sean los que les piden”.

Por su parte, Blanca, quien tiene un hijo en segundo año, comentó que es una buena ayuda, porque el paquete trae varios de los artículos solicitados, pero coincidió en que se tienen complicaciones con los cuadernos. “Les dieron dos o tres cuadernos, 50 hojas blancas, colores... y todavía les faltaron más cuadernos. Pidieron de doble raya y nos dieron de raya normal”.

Ambas coincidieron que uno de los aspectos favorables es que las mochilas no traen logos y tienen diseños infantiles o juveniles, “(la mochila) me gustó más, se me hace más bonita”.

Las mamás confirman que les generaría un ahorro mayor en sus familias, si se suma la entrega de uniformes y zapatos en los paquetes gratuitos por parte del Estado, como pasa en algunos municipios. “Sería un ahorro cercano a los mil pesos”.

Debido a que su escuela se ubica en Guadalajara, las señoras agregaron que el apoyo sería al 100% si también les entregaran los uniformes deportivos a los niños.

“Es algo favorable, pero debería ser todo el paquete. Están bien las mochilas… los zapatos también están bien. Agradecería que ahora dieran los pants”, añadió Patricia, otra mamá de un alumno, quien aseguró que así ocurre en algunas escuelas de Zapopan.

Sigue: #DebateInformador

¿Los programas sociales destinados a estudiantes contribuyen a disminuir la deserción escolar?

Participa en Twitter en el debate del día @informador