Nombran dos magistrados del Supremo Tribunal de Jalisco

El Congreso designó a Gonzalo Julián Rosa Hernández y la juez Rosa María del Carmen López Ortiz en los cargos

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2017).- El ex magistrado electoral Gonzalo Julián Rosa Hernández y la juez Rosa María del Carmen López Ortiz, fueron designados por el pleno del Congreso del Estado como nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ). Los diputados aprobaron los nombramientos a pesar de que los magistrados salientes Juan José Rodríguez López y Celso Rodríguez González promovieron amparos para mantenerse en el cargo.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Miguel Monraz Ibarra, informó que en el juicio de amparo de Rodríguez López le fue negada la suspensión, pero interpuso queja y se le concedió no ser removido del cargo hasta el 12 de septiembre, cuando termina su periodo. Respecto al recurso presentado por el magistrado Celso Rodríguez se detalló que no se ha resuelto la medida cautelar solicitada en el amparo lo que, según el diputado, no les impedía designar a su sustituto.

“Esta soberanía nombra a Gonzalo Julián Rosas Hernández y a Rosa María López Ortiz como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no podrán entrar en funciones hasta transcurrido el doce de septiembre del 2017 previa toma de protesta de ley respectiva”, leyó el presidente del Congreso.

El nombramiento de Gonzalo Julián Rosa recibió 26 votos a favor, mientras que la juez López Ortiz obtuvo el respaldo de 31 diputados.

Gonzalo Julián Rosa Hernández fue magistrado del Tribunal Electoral del estado hasta octubre de 2014, cuando fue retirado del cargo tras una reforma electoral. El ex magistrado demandó el pago de 20 meses de sueldo.

Por otra parte, en sesión extraordinaria el pleno del Congreso volvió a aprobar remitir informe al juzgado sexto de distrito en materia administrativa y del trabajo donde argumentan que están en vías de cumplimiento del amparo obtenido por Nicolás Alvarado Ramírez, quien impugnó el nombramiento del magistrado Antonio Flores Allende. Los diputados argumentan que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reasumió la competencia del tema.

Los cinco diputados del PAN votaron en contra del acuerdo y emitieron un voto particular. También presentaron voto particular el priista Oswaldo Bañales y Augusto Valencia de Movimiento Ciudadano.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS