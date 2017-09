Aprueban 18 centros de votación para consulta en Ciudad Guzmán

El IEPC avala 38 casillas para que se vote el próximo domingo 17 de septiembre

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2017).- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) avaló la instalación de 38 casillas, en 18 centros de votación, para la Consulta Popular sobre la ciclovía universitaria que realizará el próximo domingo 17 de septiembre en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán el Grande. El ejercicio costará 207 mil pesos, es decir 54 mil pesos más de la estimación aprobada en la sesión del 21 de agosto.



Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente, explicó que el aumento se debió a que al final asumieron más gastos. "Originalmente habíamos planteado diferentes costos y hoy decidimos asumir algunas porque el Ayuntamiento se encontró imposibilitado para dar el recurso".



El IEPC aprobó modificar partidas para ajustar el aumento necesitará para realizar la consulta. "Lo que hicimos fue alimentar partidas que en específico se refieren a viáticos. A diferencia de cualquier otro mecanismo tuvimos que trasladarnos un par de días para allá para capacitar a los grupos de diálogo, solicitar las anuencias y todo forma parte de una partida específica, no hubo una solicitud nueva, nada más transferencias", detalló Alcaraz Cross.



Guillermo Alcaraz Cross puntualizó que es muy difícil calcular cuántas personas participarán en la consulta porque también opinarán los menores. Además recordó que no hay un mínimo de votos requeridos porque el resultado no será vinculante. "La autoridad puede o no atender el resultado, no existe la necesidad de que sea un número de ciudadanos participando. Es un mecanismo válido a partir de la gente que se presente".

El sentido del ejercicio es cambiar la demarcación de la ciclovía universitaria, ya que los solicitantes consideran que es muy aparatosa. Se preguntará si "debe modificarse con pintura y reflejantes" o en cambio "debe conservarse como se encuentra actualmente".



Cinco solicitudes de revocación siguen en revisión



Guillermo Alcaraz informó que siguen en revisión las cinco solicitudes de revocación de mandato para los alcaldes de los municipios de Chapala, Talpa, Ameca, Mexticacán y La Manzanilla. "Recibimos del Instituto Nacional Electoral (INE) un dictamen que en algunos casos refiere que no todos alcanzaron las firmas".



El consejero presidente señaló que para mantener el procedimiento en curso le darán la oportunidad a los ciudadanos que promovieron el mecanismo de defender sus respaldos. "En esa parte estamos ahora, les damos cinco días y a partir de estos cinco días tendríamos que devolver las observaciones, remitirlas al INE y si estas resultan procedentes se mantiene vigente el trámite".



EL DATO

Revisa la ubicación de las casillas aquí



EL INFORMADOR/ ILSE MARTÍNEZ