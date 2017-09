‘Hagamos’ pide a gobernador no intervenir en nombramientos del SAE

Enrique Velázquez considera que el esquema que plantea es similar al ‘fiscal carnal’ a nivel federal

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2017).- Enrique Velázquez, presidente de la agrupación política “Hagamos”, reiteró el llamado al gobernador Aristóteles Sandoval para que no intervenga en los nombramientos de fiscales, auditor y magistrados; que forman parte del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE).

El ex diputado criticó la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal y argumentó que el esquema que plantea de proponer una terna, para nombrar al Fiscal General, es similar a lo que sucedió a nivel federal con la intención de dejar una "fiscal carnal" que cuide las espaldas.



"El gobernador no puede elegir de una terna, no le vamos a quitar la posibilidad al Congreso pero que el Ejecutivo esté planteando nombres o personajes para lo que viene, pues es lo mismo que el fiscal carnal, buscar alguien que cuide las espaldas cuando si hicieron las cosas bien deben estar tranquilos. Que la persona que ocupe ese espacio sea una persona imparcial que no tenga una consiga política y que no llegue con ningún tipo de rencores", afirmó.



Integran observatorio para vigilar nombramientos



Con el llamado a los diputados a que transparenten su voto y argumenten sus elecciones en los nombramientos del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ), la agrupación política Hagamos presentó su observatorio que dará seguimiento a todas las designaciones. Enrique Velázquez González, presidente de la agrupación, dijo que buscan se elijan perfiles con trayectorias intachables se garantice la autonomía y paridad de género. Solicitó que los diputados transparenten el sentido de su voto y que no se elija vía cédula, aunque así lo marca el procedimiento de ley.



Velázquez González apuntó que el observatorio pretende ayudar a que la decisión de los legisladores no responda a un pacto de reparto de cuotas, dijo se evaluará los perfiles y harán sugerencias que no se basarán en nombres sino en revisión de credenciales.



Los integrantes del observatorio son: Jesús Ibarra académico del ITESO, Cecilia Valencia investigadora del CUCSH, Annel Vazquez del CUCEA, el ex rector de la Universidad de Guadalajara Marco Antonio Cortés Guardado y Jesús Becerra Ramírez director de la división de estudios jurídicos.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS