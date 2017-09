Fondo Metropolitano, con crecimiento mínimo para 2018: Sepaf

Según el paquete económico de la SHCP, Jalisco recibiría 87 mil 554 millones de pesos el próximo año fiscal

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2017).- Aunque las participaciones federales que recibirá Jalisco aumentarán de acuerdo con el proyecto de presupuesto 2018 de la Federación, los recursos del Fondo Metropolitano volverán a ser castigados pues se etiquetó una bolsa general de 3 mil 268 millones, lo que representa un crecimiento de apenas 26.5 millones en comparación con este año. Héctor Pérez Partida, secretario de Planeación, Administración y Finanzas del estado (Sepaf), reconoció que el fondo no se recupera del recorte que tuvo este año.

El titular de la Sepaf informó que están revisando la propuesta de paquete económico planteada por el Gobierno Federal, destacó que no se crean nuevos impuestos y señaló que a nivel estatal la prioridad será terminar las obras y proyectos que están en marcha y no iniciar con nuevos, que no se puedan terminar en la actual administración.

Respecto al aumento en el costo de la Línea 3 del Tren Eléctrico, Pérez Partida sostuvo que, aunque la obra llegue a los 25 mil 586 millones de pesos como lo prevé la Secretaría de Hacienda, no implicará una mayor participación de recursos estatales al proyecto que ronda los 900 millones.

El secretario confió en que desde la Cámara de Diputados se puedan rescatar los 699 millones de pesos para el proyecto integral de obras y acciones de solución de inundaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que en la propuesta presentada fueron recortados, recordó que para el plan contra inundaciones hay un crédito aprobado.

Pérez Partida reconoció que los fondos para la construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano serían recortados y se le etiquetan sólo 100 millones, 60 menos que este año, pues el proyecto depende del desarrollo de la presa El Zapotillo. Respecto al proyecto del Peribús el funcionario dijo que no hay considerado recursos.

Calculan costo del Sistema Estatal Anticorrupción

La Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) sigue en el análisis del costo que tendrá la integración del nuevo Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, el regreso de la Secretaría de Seguridad y la separación de funciones con la Fiscalía General. Héctor Pérez Partida, titular de Sepaf, argumentó que la intención es que todos los cambios se realicen con el menor costo y sin crecimiento de plazas. “La intención es tratar de reubicar personas y tratar de contratar el mínimo, la nómina se incrementará sólo conforme al sistema anticorrupción” explicó el secretario.

Pérez Partida calificó como “complicado” que puedan concretar la homologación salarial para los policías municipales, que impulsa la Agencia Metropolitana de Seguridad. Será después de la segunda quincena de septiembre cuando la administración estatal defina las prioridades que marcará en el proyecto de presupuesto estatal, a reserva de los ajustes que tenga el paquete económico federal.

En 2017 la bolsa general de Fondo Metropolitano a nivel federal fue de tres mil 243 millones de pesos, de los cuales a Jalisco se le asignaron 354 millones.

