Plan contra ebrios baja accidentes carreteros

Extienden el operativo 'Salvando Vidas' en accesos a la metrópoli y reducen casi a la mitad los percances en los que se relaciona el alcohol

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2017).- El crujir de su hombro izquierdo cada que se pone una camisa le recuerda ese último cántaro con tequila que jamás debió beber. Iba prácticamente inconsciente frente al volante cuando su cuerpo sufrió una fuerte convulsión al estrellarse contra un poste en la Avenida González Gallo. Se durmió antes del impacto. Era de madrugada. Sin embargo, el poste siguió en pie y la marcha de su auto tampoco se detuvo, recuerda Rogelio Zepeda.

“Llegué a la casa y no sé cómo me vio mi familia, que me llevaron al hospital. Ya en la ‘cruda’ pensé que me pude haber matado, incluso a alguien más, porque me quedé dormido. Pero en serio: bien dormido. Relajé tanto el cuerpo que metí el acelerador a fondo. La libré y no supe cómo, pero este chasquido y el dolor me acompañan desde entonces”.

Rogelio manejaba rumbo a su casa, tras celebrar una fiesta con sus amigos en un restaurante ubicado en el municipio de Amatitán. Reconoce que estaba completamente borracho. Y como él, las personas que aseguran que pueden beber y manejar y “no les pasa nada” se cuentan por decenas. Particularmente durante los fines de semana. Por eso, desde el pasado 28 de julio, la Secretaría de Movilidad (Semov) decidió ampliar el alcance del operativo “Salvando Vidas” en los accesos carreteros a la metrópoli. El resultado: 137 conductores alcoholizados retenidos; un promedio de 23 por cada fin de semana en que se aplican los dispositivos sólo en esos puntos (seis fines de semana en total).

En el arranque de la movilización, las filas de vehículos eran constantes. Seis semanas después el tráfico y los factores de riesgo redujeron. La Policía Federal registraba 10 accidentes en promedio provocados por el consumo en exceso de alcohol, y hoy son sólo seis en vialidades como Amatitán y Chapala. El director general de Seguridad Vial, Carlos Enrique Alvarado Ron, explica que, además, los percances por exceso de velocidad y distractores (como el celular) también van a la baja.

“La gente nos lo agradece, los jóvenes quizás no, pero las personas que detenemos nos dicen que está muy bien porque ya no se ven tantos carros a exceso de velocidad”, dice el inspector jefe de Vialidad de la Semov, Manuel Martínez Velázquez.

La Secretaría calcula que hay hasta un 50% menos percances en esas vías en términos generales. “Las cifras que tenemos es por las áreas donde se ha detectado demasiada ingesta de alcohol y bastantes accidentes. Donde más nos lo han observado es en la Carretera a Chapala. Obviamente es sorpresa: podemos estar este fin de semana en viernes o sábado o domingo. Eso es el factor sorpresa y la secrecía que guarda la Semov para que dé resultado”.

Esta estrategia, remata el inspector, no descuida los puntos de revisión en la ciudad.