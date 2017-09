Da mensaje de identidad con mural de EL INFORMADOR

El autor dice que esta intervención ayudará a que los niños conozcan la historia de este periódico

GUADALAJARA, JALISCO (10/SEP/2017).- Luego de medio siglo de convivir con las páginas de EL INFORMADOR, Pedro Contreras, vecino de la colonia Lomas de Independencia, decidió pintar un mural que reflejara la primera edición del diario, que salió el 5 de octubre de 1917.

“Me motivó el Centenario de La Constitución, y pensando en eso decidí hacer otros dos centenarios que se cumplen este año: el de EL INFORMADOR, y el otro es en relación a un club a nivel de aficionados que en octubre cumple cien años también”, explicó el maestro de primaria, quien comenzó la obra el pasado 15 de agosto.

La pasión del hombre que nació en Ahualulco de Mercado es enseñar, profesión que mezcla con su gusto por hacer murales. “Quería mandar un mensaje a los niños que salen del colegio, que recuerden algo de su historia, lo que nos comentaba el escritor Juan José Arreola que una persona que no conoce su pasado no tiene identidad, es algo que se está perdiendo, la identidad como mexicanos. Un mensaje de ayudar a la niñez a recordar su identidad sus orígenes”, dijo.

Resaltó que el mural de EL INFORMADOR contribuirá a que los menores conozcan la historia de un periódico responsable. “Se me hace el más completo y verídico. Primero por la tradición de mi padre y otra por las personas que escriben en él, además de columnistas como Jaime García Elías y Diego Petersen, sus comentarios me parecen más acertados, le dejan a uno el campo preparado para seguir buscando información”.

Contreras ha pintado tres murales en el andador de Talia 80, que antes estaba rayado, y prepara otro sobre La Constitución. “Los padres de familia que vienen a recoger a sus hijos al colegio me felicitan, me dicen que ojalá que todos hicieran lo mismo, no tanto el grafiti de letras. Le he preguntado a varios muchachos qué quiere decir su grafiti y dicen que es sólo es para ellos”.