Chofer auxilia a estudiante de Tonalá herido en asalto

El joven se dirigía del CUTonalá rumbo a su casa cuando tres sujetos lo lesionaron con un picahielo

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2017).- Un picahielo fue el arma utilizada por tres sujetos para amagar a un joven estudiante en un intento de asalto cuando éste regresaba del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá). En una zona muy alejada de la ciudad, el muchacho fue auxiliado por un camionero, que fue el que se detuvo para llevarlo al puesto médico.

Poco después de las 11:00 horas, el joven Alejandro Ayala, de 19 años, regresaba del Centro Universitario de Tonalá con rumbo hacia su casa, en el fraccionamiento Acueducto, ubicado sobre el Nuevo Periférico.

“Ya iba hacia mi casa, bajé del camión y venían tres tipos que me acorralaron, me tomaron por la espalda, uno me abrazó, otro traía la navaja y otro tapaba, hacía ‘bola’. (...) Me estaban amenazando que si no les daba nada me iban a empezar a navajear”.

Sin embargo, como el lugar estaba concurrido terminaron por desistir, no sin antes lesionarlo. “No alcanzaron a quitarme nada por la gente, los carros y que estaba en Periférico pero sí me dieron con un arma punzocortante en el brazo y sí me atravesó el brazo”.

Los sujetos escaparon y el joven se quedó en el lugar lesionado y fue auxiliado por una señora que iba también en el camión donde viajaba el joven. La mujer intentó detener la hemorragia al tiempo en que intentaban pedir ayuda a los conductores para que lo llevaran al puesto de socorros, pero no se detenían.

Pero una unidad de la ruta 368, número económico 4002, la cual iba con tan sólo dos pasajeros y con Cristian, el chofer, que fue el que sí se detuvo.

“Al ir circulando en la ruta me doy cuenta de que está un joven de 19 años herido, se estaba deteniendo el brazo y una señora lo estaba auxiliando, le estaba deteniendo la hemorragia y ya me detengo para apoyarlo más que nada porque ahí está bien difícil de que alguien le ayude. No sé cuánto rato tenía, se veía mal el muchacho, mareado”.

Verónica Hernández, de 38 años, era una de las pasajeras que se dirigía al trabajo. “Había una señora pidiendo ayuda. Se detiene el chofer y sube a una persona herida en la parada del fraccionamiento Acueducto”. Ella apoyó al ponerle alcohol y algodón para detener el sangrado mientras se dirigía a la base de la Policía de Guadalajara, donde lo ayudaron mientras llegaba la ambulancia.

La mujer valoró mucho la acción del chofer, quien no dudó en prestarle ayuda a joven estudiante. “Allá donde vivimos, en los rincones de la Zona Metropolitana y allá no hay patrullas pasando, de que es una buena acción es una buena acción, quién sabe qué hubiera pasado si no se hubiera detenido”.

El joven Alejandro se mostró muy agradecido por la acción del chofer. “Me pareció muy bien, de hecho sí se lo agradezco porque nadie se paraba, había uno de empresa privada el camión pero no pudo llevarme, entonces el camionero fue el que me auxilió y me trajo hacia acá”.

Finalmente, Alejandro pidió a las autoridades mayor vigilancia en su centro universitario porque en los últimos días los robos han aumentado. “Sí ha habido muchos asaltos, más en la zona del Centro Universitario, de hecho hace dos días asaltaron a dos personas también en Periférico y ahorita ya me tocó a mí y creo que se debe hacer algo al respecto, hace falta patrullaje, supervisión".

