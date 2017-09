Viajan con su cuenta de Uber en Tijuana, pero vive en Guadalajara

Una usuaria relata cómo recibió cobros indebidos por viajes que no hizo

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2017).- La noche del jueves, al celular de América, habitante de Zapopan, llegaron dos mensajes de Uber.

En el primero se le notificó de un viaje que inició a las 16:13 horas en la calle Sin nombre 1531, en Misión de Las Californias II, en la capital de Baja California.

El recorrido concluyó a las 16:29 en la calle Trinidad Rodríguez 1-2, en el Dorado Residencial, en el mismo municipio. Sin embargo, a esa hora ella se encontraba en el Centro de Guadalajara.

El segundo llegó a las 21:57. La plataforma registró otro traslado en la capital de Baja California que también comenzó en la calle Sin nombre 1531 y terminó en Avenida de los Insurgentes 18396, en Los Álamos. Por este servicio le cobraron 61.20 pesos.

“Me cobran dos viajes que hice en Tijuana y yo vivo en GDL. Me robaron mi cuenta”, escribió la afectada en Twitter.

Hasta el momento, Uber no ha atendido su queja.

“La plataforma de Uber no me da opción para reportar el hecho y no obtengo respuesta de su parte en redes sociales. Ahora tenemos que soportar fraudes hasta en Uber. No ofrecen seguridad a mis datos personales y ahora tengo que cancelar mi cuenta con Uber y cancelar mi tarjeta del banco”.

*Si has tenido otras experiencias similares con tu cuenta de Uber comparte tu caso a eltema@informador.com.mx