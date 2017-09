Venta de drones aumenta en la ZMG

De 2016 a 2017 la adquisición de drones creció 60%, lo que habla de una adopción de los dispositivos

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2017).- De acuerdo a estimaciones de la comunidad Drone Project, se incrementó en un 60 por ciento las ventas de drones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en este 2017 respecto a 2016, lo que habla de una progresiva adopción de estos dispositivos, capaces de hacer múltiples tareas en campos como la cartografía, la agricultura, la seguridad o para protección del medio ambiente.



Del 7 al 9 de septiembre, se llevará a cabo la tercera edición de México Drone Fest en Calle 2, cuyo principal atractivo serán las carreras de drones en las que competirán 26 de los mejores pilotos a nivel nacional. Se esperan cuatro mil asistentes, el doble de los que acudieron el año anterior.



"Con nuestra zona de carreras, hemos contado con mucho interés de varias organizaciones a nivel mundial. Esto ocasiona, además del impacto mediático, mucho desarrollo de tecnología para los drones", mencionó Edwyn Gómez, cofundador de Drone Project, organizador del evento.



Comentó que a nivel estatal hay ocho empresas con la capacidad de vender 20 drones o más. En el Drone Fest, participarán proyectos de unas siete escuelas técnicas y universidades, y se impartirán talleres de drones y satélites de tamaño de una lata (o CANSAT) a más de cien interesados.



Respecto a la legislación en el vuelo de drones en México y Jalisco, Gómez recordó que el 26 de julio se hizo una cuarta actualización en la Dirección General de Aeronáutica Civil, acerca de las reglas para volar estos aparatos. No obstante, aunque lo consideró un avance, todavía no se tiene una regulación oficial que permita, entre otros temas, sancionar a quienes hagan vuelos indebidos.



"Faltan por resolver muchos pequeños espacios para una legislación robusta, sin embargo, es importante que se tomen en cuenta a los actores del ecosistema y personas que usan los drones para este tema", dijo el cofundador de Drone Project, quien informó que actualmente, se han expedido 60 licencias a pilotos de drones a nivel nacional.



Aunque en el año pasado se presentó una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de Jalisco para regular estas aeronaves, por parte del diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Anguiano, los desarrolladores de drones no tienen noticias nuevas de esta propuesta, aseguró Gómez.



Una de las varias empresas presentes en Drone Fest es Skywatch. Oriunda de San Francisco, la compañía tiene desarrolladores en Guadalajara, los cuales apoyan con fotografías aéreas y mapas de alta precisión a empresas de construcción y mineras.



"Somos un medio de captura de datos, y nuestra aplicación se conecta directamente con el dron, sobrevuela el área para obtener un mapa actualizado y preciso", explicó Leonardo Romo, ingeniero de Skywatch.



EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS