Bajan tiempo para asignar citas de especialidad en clínica 46

Es el hospital más grande que tiene el IMSS en Jalisco y en todo México, con casi 600 camas

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2017).- Durante la gira de trabajo por Guadalajara del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, realizó una visita al Hospital General Regional (HGR) 46, en donde supervisó programas prioritarios en la atención de pacientes.



Uno de los programas que lanzó fue la de reducir al mínimo el tiempo de referencia de un derechohabiente atendido en un hospital de segundo nivel, hacia el Hospital de Especialidades o el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO).



La clínica 46 es el hospital más grande que tiene el IMSS en Jalisco y en todo México, con casi 600 camas, entre censables y no censables.



"Hoy constaté que esto ya está haciéndose, ya llevamos más de mil referencias, donde no eran siete días de primero a segundo nivel, eran quizá meses de segundo a tercero, y hoy ya estamos haciendo la referencia a través del sistema digital del IMSS, para que ese paciente llegue mucho antes a tercer nivel".



Destaca buen "triage" y gestión de camas



Destacó fue que el triage o clasificación de los pacientes según la urgencia de atención, se ha reducido a cinco minutos, lo que ha hecho más eficiente el servicio.



Otro tema en el que notó avance fue en la gestión de camas, pues anteriormente tomaba 22 horas para liberar una cama y asignarla a otro paciente, mientras que ahora ese proceso ya está por debajo de cinco horas.



"Esto, naturalmente, nos da capacidad adicional para seguir atendiendo esta demanda, y nos da capacidad adicional en Urgencias; un hospital de 600 camas entre censables y no censables, claramente tiene un área de Urgencias muy estresada, y esa área pasó de siempre estar al 100% a estar en 60%, por la gestión de camas y por el triage".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR