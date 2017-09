Investigan filtración de retrato de presunto homicida de ‘Panchito’

La Fiscalía señala que la difusión de la imagen entorpeció las investigaciones del caso

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2017).- Por considerar que se entorpecieron las investigaciones, la Fiscalía General del Estado investigará cómo es que se filtró en redes sociales el retrato hablado del presunto homicida del estudiante de la Preparatoria de Tonalá Francisco Álvarez Quezada, "Panchito", asesinado el pasado 29 de agosto en la colonia Olímpica, en Guadalajara. El fiscal General, Eduardo Almaguer lamentó que las hubieran publicado los medios.



"Estamos investigando también quién difunde diligencias que deben de mantenerse en secreto, que es el retrato hablado y un video, eso es algo muy delicado. (...) En este caso particular alguien difundió ese retrato hablado y entonces entorpeció la investigación. A pesar de ello el trabajo se ha hecho de manera profesional, amplia y directa".



El fiscal justificó lo anterior con dos hechos originados a partir del caso de "Panchito", la difusión de la imagen de un sujeto con una sudadera con un estampado de la bandera de Estados Unidos, el cual fue encontrado muerto al día siguiente de la difusión de la imagen. Este caso, aclaró Almaguer, aún es investigado para aclarar el sujeto asesinado tuvo relación con la muerte del estudiante.



El segundo hecho fue la detención de un joven mientras se encontraba en una fiesta, y que según difundieron algunos medios, se le detuvo por parecerse al retrato hablado. Sin embargo, el fiscal aclaró que el parecido no fue la causa.



"En el caso de este joven se le ubicó porque tenía antecedentes penales, misma imagen que se mostró a testigos los cuales hacían un señalamiento y por lo tanto al ir a entrevistarlo y revisarlo se le localiza droga de manera flagrante y entonces es detenido. (...) Esta persona no fue detenida porque se pareciera".



Almaguer insistió en que tales elementos llevaron a las autoridades a detener a ese joven más porque sí contaba con antecedentes, pese a que en las redes sociales se le mostró diferente.



El joven detenido fue investigado las 48 horas que contempla la ley pero no se encontraron elementos para establecer su presunta responsabilidad con el homicidio de "Panchito" por lo que fue liberado.

Finalmente, calificó de irresponsable la difusión de las imágenes difundidas por algunos medios que lo identificaron como el "Tun-Tun", el sujeto abatido este miércoles en Lagos de Moreno. La imagen, señaló el fiscal, no correspondía a esa persona.

"Algunas imágenes del hecho sucedido de ayer donde colocan algunos en las redes imágenes de la persona que no es, poniendo en riesgo la vida de agentes de la Policía, eso es algo muy grave y muy delicado".